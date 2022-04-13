Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна жорстко висловилась про росіян. Вона підкреслила, що їй не потрібен мир у спілкуванні з ворожим народом.
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Маша Єфросиніна відповіла на закиди
Телеведуча зізналась, що дуже часто натикається на коментарі типу "Маша була такою приємною і стала такою злою"; "Маша тільки ненависть розпалює, це не приведе до миру". Зірка жорстко відповіла на такі звинувачення.
Мені нах*й не потрібен мир у спілкуванні з вашим народом! Ви, люди з бракованим генетичним кодом, зробили мене і весь мій народ таким до кінця наших днів! Ну, або до кінця ваших днів. І засуньте собі в дупу сумні фрази "не всі російські такі". Ті, хто не такі, вже вчать другу мову!
– наголосила Єфросиніна.
На додаток ведуча опублікувала відео від СБУ, у якому звучить перехоплена розмова російського військового з дівчиною. Та цинічно дозволила йому ґвалтувати українок, але нічого їй про це не розказувати.
Що каже Маша Єфросиніна про росіян та їх очільника
- В одному з інтерв'ю знаменитість сказала, що Росія перетворюється на концтабір. Адже рівень життя там падає, але на мітинги ніхто не може й не хоче виходити.
- Телеведуча кілька разів присоромлювала Миколу Баскова, який публікує маніпулятивні дописи про війну: "Скоро ти приїжджатимеш на свої концерти за їжу. Або ж тобі придумають ще більше вибл*дство для того, щоб ти міг заробляти криваві гроші".
- Маша Єфросиніна порівнювала Путіна з терористом Осамою бен Ладеном та пропонувала його так само ліквідувати.