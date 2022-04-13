Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина жестко высказалась о россиянах. Она подчеркнула, что ей не нужен мир в общении с враждебным народом.
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Маша Ефросинина ответила на упреки
Телеведущая призналась, что очень часто натыкается на комментарии типа "Маша была такой приятной и стала такой злой"; "Маша только ненависть разжигает, это не приведет к миру". Звезда жестко ответила на следующие обвинения.
Мне нах*й не нужен мир в общении с вашим народом! Вы, люди с бракованным генетическим кодом, сделали меня и весь мой народ таким до конца наших дней! Ну или до конца ваших дней. И засуньте себе в задницу унылые фразы "не все русские такие". Те, кто не такие, уже учат второму языку!
– подчеркнула Ефросинина.
Вдобавок ведущая опубликовала видео от СБУ, в котором звучит перехваченный разговор российского военного с девушкой. Но цинично позволила ему насиловать украинок, но ничего об этом не рассказывать.
Что говорит Маша Ефросинина о россиянах и их руководителе
- В одном из интервью знаменитость сказала, что Россия превращается в концлагерь. Уровень жизни там падает, но на митинги никто не может и не хочет выходить.
- Телеведущая несколько раз стыдила Николая Баскова, который публикует манипулятивные сообщения о войне: "Скоро ты будешь приезжать на свои концерты за еду. Или же тебе придумают еще большее превосходство для того, чтобы ты мог зарабатывать кровавые деньги".
- Маша Ефросинина сравнивала Путина с террористом Осамой бен Ладеном и предлагала его так же ликвидировать.