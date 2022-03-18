Украинская телеведущая бурно отреагировала на циничный удар агрессора по драмтеатру в Мариуполе . Она сравнила президента России с международным террористом Осамой бен Ладеном.

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Маша Ефросинина о Путине

Телеведущая отметила, что преступлений у главы Кремля даже еще больше, чем у Осамы бен Ладена. Ведь под завалами драмтеатра не было столько детей, как в башнях-близнецах.

Путин уже выиграл звание главного террориста в мире! Обошел бен Ладена. Почему его никто не *бнет? В башнях-близнецах не было такого количества маленьких детей и новорожденных, сколько сейчас под завалами взорванного драмтеатра в Мариуполе,

– написала Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина о Путине / Фото с инстаграм-сторез

Справка. Осама бен Ладен – бывший глава исламской террористической организации "Аль-Каида". Ему приписали ответственность за террористический акт 11 сентября 2001 года, в результате которого погибли около 3 тысяч человек. Бен Ладен был ликвидирован военнослужащими и спецназами Соединенных Штатов.