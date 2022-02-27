Украину поддерживают в разных уголках мира. Иракли Макацария также выступил в поддержку украинцев. Подходящим видео он поделился с подписчиками в инстаграме.
К слову Цель – миллион долларов: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли собирают деньги украинским беженцам
Иракли Макацария поддержал украинцев
Бизнесмен опубликовал видео, в котором поднял украинский флаг.
Пусть Бог помогает вам. И непременно будет победа. Слава Украине! Героям Слава!
– сказал во время этого Макацария.
Также он сообщил, что готов распространять информацию об истинных событиях в Украине.
"Если нужно помочь распространить какую-то информацию, пожалуйста, пишите мне прямо! Завтра будем подключать в прямой эфир нашей передачи моих друзей и знакомых со всей Украины, чтобы максимально распространять информацию о кошмаре, который сейчас происходит!" – добавил мужчина.
Иракли Макацария поддерживает Украину: смотрите видео
Грузия и Украина
- Напомним, еще до вторжения России в Украину на грузинском телевидении телеведущая заговорила соловьиной и выразила поддержку нашему народу.
- Власти Грузии решили не налагать санкции на Россию после начала полномасштабной войны. Но после этого десяток тысяч грузин вышли на митинг против лидеров страны.
- Добавим, что Грузия по схожему сценарию пострадала от российской агрессии в 2008 году.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.