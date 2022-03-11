Герой шоу "Холостяк" и участник "Танцев со звездами" грузин Иракли Макацария всем сердцем болеет за Украину. Он показал, чем помог украинцам за две недели войны.

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Как Иракли Макацария помогает украинцам

Мужчина рассказал, что грузинский народ проникся трагедией в Украине. За очень короткое время были собраны средства и гуманитарная помощь для украинцев.

" Я верю, что нужно делать добро всегда! Но это особенно важно для каждого человека, когда он в нужде… Украина и её народ сейчас проходит самый сложный период за последние десятки лет. Украина подарила мне очень много добра и любви! И как никогда, мне сейчас хочется поддержать всех вас всем сердцем. Мне очень больно за вас… " – поделился Иракли.

Также в такие минуты, просто очень важно физически быть рядом с народом. Я уверен, что с божьей помощью этот кошмар скоро закончится, и мы все вместе заново построим самую сильную и красивую страну! Слава Украине!

– добавил Макацария.



Иракли Макацария помогает украинцам / Фото из инстаграма Иракли Макацария



Иракли Макацария помогает украинцам / Фото из инстаграма Иракли Макацария

Иракли Макацария помогает украинцам / Для просмотра видео листайте справа

Иракли Макацария не впервые поддерживает украинцев. После начала вторжения он снял видео, в котором поднял украинский флаг .

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Текст публикации Иракли Макацария

Я верю, что нужно делать добро всегда! Но это особенно важно для каждого человека, когда он в нужде… Украина и её народ сейчас проходит самый сложный период за последние десятки лет. Украина подарила мне очень много добра и любви! И как никогда, мне сейчас хочется поддержать всех вас всем сердцем. Мне очень больно за вас… Я рад, что грузинский народ с большим энтузиазмом поднёс близко к сердцу эту большую трагедию, и за очень короткое время смогли собрать средства и гуманитарную помощь для наших Украинских братьев и сестёр. Также в такие минуты, просто очень важно физически быть рядом с народом. Я от души хочу поблагодарить Польшу, за такую поддержку и заботу, которую они проявляют сейчас. Встречались с мэром и главой полиции города Пшемыле, и я был поражен насколько близко к сердцу они принимают каждого украинца. Я уверен, что с божьей помощью этот кошмар скоро закончится, и мы все вместе заново построим самую сильную и красивую страну! Слава Украине!