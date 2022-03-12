Украинские и мировые знаменитости продолжают подчеркивать важность закрытого неба над Украиной. Оккупанты терпят бешеные потери на земле, поэтому пытаются больше атаковать наши города и население с воздуха. Чтобы уберечь жизнь гражданского населения, наши города необходимо делать все для того, чтобы ракеты и бомбы, самолеты и вертолеты террористов не были на территории Украины.

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Иракли Макацария призвал НАТО закрыть небо

Грузины поддерживают украинский народ. Не остается в стороне Иракли Макацария, который был главным героем 6 сезона украинской версии шоу "Холостяк". На днях мужчина приобщился к гуманитарной помощи беженцам. Теперь он обратился к НАТО.

На личной странице в инстаграмме Иракли опубликовал невероятно чувственное видео с болезненными кадрами войны в Украине. Видео наложили на переделанную песню Adele – Skyfall, которая сейчас звучит – Close the sky all.

Макацария в очередной раз призвал НАТО сделать бесполетную зону над Украиной, закрыть небо. Каждый день умирают мирные жители, женщины, дети, военные, разрушают украинские города. Российские террористы не останавливаются и продолжают захватническую войну.

Иракли Мацария призывает НАТО закрыть небо: смотрите видео онлайн

В комментариях подписчики Иракли поблагодарили его за поддержку в такое нелегкое для всего мира, а особенно для Украины, время.