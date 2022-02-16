Фронтмен украинской поп-группы Тарас Тополя не просто заключил контракт с ВСУ, а пообещал опубликовать серию видео, чтобы каждый, кто решил вступить в ряды территориальной обороны, мог сделать это максимально удобно.

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Певец пообещал показать путь от подписания контракта до первой тренировки на полигоне. Более того, собственным примером он призвал становиться на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола.

Наша "паника" выглядит так – "Антитела" приняли решение присоединиться к территориальной обороне ВС Украины. Уже 8-й год наша цель – это мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну,

– сообщил лидер группы "Антитела".

"Имейте в виду, что территориальная оборона готова к сопротивлению – никакой паники, лишь уверенность в том, что все будет Украина. Слава Украине", – добавил Тарас Тополя в видео.