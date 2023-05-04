Маша Ефросинина резко прокомментировала ссору с Огневич: "Все подумали, что я заср*ла Злату"
Источник:Маша Ефросинина
Несколько месяцев назад Маша Ефросинина "проехалась" по известной певице, которая якобы жестко критиковала их с Олей Поляковой. Тогда всем показалось, что ведущая говорила о Злате Огневич, но выяснилось, что это не так.
Ютуб-аудитория Маши Ефросининой и фоловеры Златы Огневич считали, что они в публичном конфликте, ведь певица даже комментировала хейт ведущей в свою сторону. Однако во время интервью с Раминой Эсхакзай, спустя четыре месяца после скандала, Ефросинина заявила, что имела в виду другую артистку и вообще не думает о Злате.
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Маша Ефросинина прокомментировала ссору со Златой Огневич
Все зрители "Взрослых девочек" в какой-то момент подумали, что я заср*ла Злату Огневич, хотя на самом деле я не о Злате Огневич говорила. Я не называла имя, но посмотри, сколько блогеров на этом сделали выпуски… Я вообще не имею никакого отношения к этой певице. Да и в принципе я о ней не думаю даже,
– заявила Маша Ефросинина.
"Я не хочу, чтобы украинцы обс*рли друг друга. Это моя позиция. Особенно во время большой войны. Я всем сказала: "Я не буду участвовать в ср*чах", – подытожила ведущая.
Что известно о конфликте между Машей Ефросининой и Златой Огневич
- Напомним, в выпуске ютуб-шоу "Взрослые девочки", который вышел в январе 2023 года, Маша Ефросинина резко высказалась о певице, которая "очень классно хайповала", когда их с Поляковой "травили" за русский язык. А после хейта в сторону подруг просила пропиарить клип, песню и даже проголосовать как за члена жюри Нацотбора Евровидения. Тогда Ефросинина намекнула, что это не Джамала, не Юлия Санина, но имя так и не назвала.
- В сети узнали Злату Огневич, ведь летом 2022 года она так писала об артистах, которые вернулись из-за границы и поехали с концертами к бойцам: "Как говорят – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм".
- Позже певица заявила, что была ошеломлена хейтом от Ефросининой и Поляковой и пожелала им "лишь мудрости". К тому же Злата Огневич подметила, что говорила исключительно о коллегах-артистах, а не о ведущих: "Я не знала, что Маша Ефросинина артист. Но это их позиция".