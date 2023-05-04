Маша Ефросинина резко прокомментировала ссору с Огневич: "Все подумали, что я заср*ла Злату"

Несколько месяцев назад Маша Ефросинина "проехалась" по известной певице, которая якобы жестко критиковала их с Олей Поляковой. Тогда всем показалось, что ведущая говорила о Злате Огневич, но выяснилось, что это не так.

Ютуб-аудитория Маши Ефросининой и фоловеры Златы Огневич считали, что они в публичном конфликте, ведь певица даже комментировала хейт ведущей в свою сторону. Однако во время интервью с Раминой Эсхакзай, спустя четыре месяца после скандала, Ефросинина заявила, что имела в виду другую артистку и вообще не думает о Злате.

Читайте также Злата Огневич прилетела в Мексику на свадьбу участника "Холостячки": впечатляющие фото

Маша Ефросинина прокомментировала ссору со Златой Огневич

Все зрители "Взрослых девочек" в какой-то момент подумали, что я заср*ла Злату Огневич, хотя на самом деле я не о Злате Огневич говорила. Я не называла имя, но посмотри, сколько блогеров на этом сделали выпуски… Я вообще не имею никакого отношения к этой певице. Да и в принципе я о ней не думаю даже,

– заявила Маша Ефросинина.

"Я не хочу, чтобы украинцы обс*рли друг друга. Это моя позиция. Особенно во время большой войны. Я всем сказала: "Я не буду участвовать в ср*чах", – подытожила ведущая.

Что известно о конфликте между Машей Ефросининой и Златой Огневич