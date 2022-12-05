Я облажалась, – Маша Ефросинина о языковом скандале с Поляковой

Телеведущая Маша Ефросинина дала новое интервью, в котором прокомментировала языковой скандал с Олей Поляковой. Артистка призналась, что в то время находилась за границей, поэтому так произошло. Если бы была в Украине, то понимала бы, насколько изменился нарратив по отношению к языку.

После скандальных высказываний на звезд полился хейт. Тогда знаменитости оправдывались, что сейчас учат украинский язык.

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Маша Ефросинина о языковом скандале

Но заявления об изучении языка вызвали еще большее обсуждение. Ефросинина получила хейт даже в адрес своих детей.

И все засорившие меня люди желали моему сыну сдохнуть, взорвавшись на мине. И чтобы моему старшему ребенку плеснули кислотой… Это защитники украинского языка желали мне такого,

– сказала Ефросинина.

Она добавила, что никто не поинтересовался, что с мая ее страница в инстаграмме полностью украиноязычная, что все интервью дает на украинском. Но сейчас Ефросинина признает, что летом ошиблась в высказываниях о языке, потому что не понимала, насколько триггерной для общества эта тема.

"Я облажалась. Если бы тогда была в Украине, то, наверное, так не сказала. Я была в Европе, как и все люди, кто уехал с детьми. Жила в новостях, страдала в новостях. Но точно не чувствовала, как изменился нарратив относительно языка. И тогда делала этот выпуск еще действительно в осознании того, что "Взрослых девочек" любят за честность. Вот мы такие, как есть. Я совершенно наивно подумала, что эта честность так же будет воспринята, как любая, которую мы говорили. И облажалась", – откровенно призналась ведущая.

По словам Ефросининой, некоторые блоггеры и другие известные люди публично травили ее, чтобы заработать на этом скандале.

Были те, кто делал это по заказу. Я это знаю точно, потому что эти ролики потом были на продвижении. Были те, кто действительно возмутился и разочаровался. Я их понимаю,

– поделась Маша.

Языковой скандал с Поляковой и Ефросининой: что известно