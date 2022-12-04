Ранее декабрь для всех знаменитостей был периодом новогодних корпоративов и съемок. В этом году все по-другому. Концерты благотворительные, а не развлекательные. Однако звезды все равно готовят для украинцев новый контент, чтобы хоть немного развеселить в это сложное время.
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Машу Ефросинину раскритиковали за видео
Ведущая уже несколько месяцев с детьми живет за границей. Недавно она приехала в Украину, где у нее было много работы. За две недели у Ефросининой было 9 съемок.
Я как в моей довоенной жизни. Пока не раздается тревога, пока не выхожу на темные улицы, и пока не открываю новости. Несмотря на это моя Украина – это глоток воздуха,
– написала Маша под видео.
В ролике Ефросинина показала эффектное перевоплощение. Сначала Маша предстала перед камерой в повседневном сером свитере, без макияжа и прически. Затем она чихнула и появилась на экране в блестящем платье с вечерним макияжем и элегантной укладкой.
Но такое видео понравилось не всем поклонникам. Судя по комментариям, многие подписчики не поняли жест ведущей в кадре.
- "Только меня удивляет, зачем сопли по губам размазываться? Хоть и красиво".
- "Выглядит так, будто сопли вокруг губ размазали".
- "Так сексуально размазать сопли нужно уметь".
- "Хорошо, но сопли не нужно размазывать".
- "Чхнула и растерла до подбородка. Ужас".
Есть и те фоловеры, которые выразили Маше комплименты.
- "Красавица и без макияжа".
- "Красавица наша".
- "Машуля, вы даже чихаете очень эффектно!"
- "Все бы женщины так чихали с утра".
- "Ого, класс! Чтобы я всегда так чихала!"
Напомним, недавно без макияжа показалась Тина Кароль. Артистка опубликовала фото из студии звукозаписи и показала повседневный образ, в котором работала там.