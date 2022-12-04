Ранее декабрь для всех знаменитостей был периодом новогодних корпоративов и съемок. В этом году все по-другому. Концерты благотворительные, а не развлекательные. Однако звезды все равно готовят для украинцев новый контент, чтобы хоть немного развеселить в это сложное время.

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Машу Ефросинину раскритиковали за видео

Ведущая уже несколько месяцев с детьми живет за границей. Недавно она приехала в Украину, где у нее было много работы. За две недели у Ефросининой было 9 съемок.

Я как в моей довоенной жизни. Пока не раздается тревога, пока не выхожу на темные улицы, и пока не открываю новости. Несмотря на это моя Украина – это глоток воздуха,

– написала Маша под видео.

В ролике Ефросинина показала эффектное перевоплощение. Сначала Маша предстала перед камерой в повседневном сером свитере, без макияжа и прически. Затем она чихнула и появилась на экране в блестящем платье с вечерним макияжем и элегантной укладкой.

Но такое видео понравилось не всем поклонникам. Судя по комментариям, многие подписчики не поняли жест ведущей в кадре.

"Только меня удивляет, зачем сопли по губам размазываться? Хоть и красиво".

"Выглядит так, будто сопли вокруг губ размазали".

"Так сексуально размазать сопли нужно уметь".

"Хорошо, но сопли не нужно размазывать".

"Чхнула и растерла до подбородка. Ужас".

Есть и те фоловеры, которые выразили Маше комплименты.

"Красавица и без макияжа".

"Красавица наша".

"Машуля, вы даже чихаете очень эффектно!"

"Все бы женщины так чихали с утра".

"Ого, класс! Чтобы я всегда так чихала!"

Напомним, недавно без макияжа показалась Тина Кароль. Артистка опубликовала фото из студии звукозаписи и показала повседневный образ, в котором работала там.