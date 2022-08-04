Маша Ефросинина убеждена, что языковой скандал вокруг нее раскрутили, чтобы расколоть страну. Ведь еще в марте ее "никто на вилы не поднимал" за русскоязычные обращения.

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Маша Ефросинина ответила на хейт из-за языка

Просто сели там несколько чуваков и две тети и облили меня дерьмом. Из этого последовали заголовки. И вот здесь оно уже долетело до тех людей, для которых эта тема очень болезненна. И я их понимаю. Ибо когда тебе болит, и ты читаешь, что она, с*ка такая, "отказывается говорить по-украински", ты приходишь к ней в комментарии и желаешь, чтобы ее дети были убиты рашистами и изнасилованы,

– высказалась Ефросинина.

Ведущая считает, что этот скандал был кому-то выгоден, "кому-то было нужно, чтобы люди так среагировали". По ее мнению, здесь не обошлось без влияния россии, ведь это идеальный сюжет для их пропаганды.

"Не являюсь ли я сегодня идеальным примером того, чтобы русскоязычную ведущую, которая еще в 2014 году кричала против аннексии Крыма, что "я крымчанка, меня никто не трогает в этой стране", сегодня показать по всем каналам: "Смотрите, как ее распяли, несмотря на то, сколько она делает?" – риторически спросила Ефросинина.

Почему Ефросинина не комментировала языковой скандал

Звезда призналась, что за годы работы на телевидении научилась не реагировать на хейт, поэтому не стала отвечать критикам и на этот раз, ведь уверена, что все делает по совести.

Ты не будешь выходить и доказывать всем, что твой инстаграм уже давно на украинском, что все интервью и проекты, Евровидение, статьи, блоги, все я вела на украинском, что было в публичном поле,

– подчеркивает Маша Ефросинина.

Кто из звезд критиковал Ефросинину