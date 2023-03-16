Всем ли мужчинам нужно воевать

В соцсети Ефросинина объяснила свою позицию по отношению к некоторым украинцам. Раньше ведущая показывала, как провожает своего мужа Тимура на службу в ВСУ.

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Она отмечает, что решение воевать или нет – это личное дело каждого гражданского мужчины. По ее словам, у всех свои обстоятельства жизни и сила психики.

Также я стараюсь придерживаться данного себе обещания – не осуждать и не ссориться со своими во время этой страшной войны, которая и так нас всех убивает ментально,

– заявила Ефросинина.

Ефросинина жестко высказалась о некоторых мужчинах

Ведущая говорит, что научилась овладевать собой, когда всяческие "пухлопики лица мужского пола" сидят перед камерой, и единственным своим "важным делом для страны" считают снимание своих гимноблогов, основанных на клевете и образах.

Но, по признанию Ефросинина, она до сих пор не может спокойно воспринимать то, что некоторые люди живут так, будто войны нет. И это в то время, когда тысячи украинских добровольцев должны защищать их ценой своих жизней.

Я просто ох*иваю в столичных заведениях, когда вижу, как безобразно ведут себя некоторые тщеславные бизнесмены, просто продолжая так же веселиться на широкую, как жили до большой войны…,

– написала Маша.

Она добавляет, что их поведение потом увидят на видео воины, большинство из которых уже год сидят в окопах без ротации или погибли. "Повсюду трагедии и смерти… Должна быть элементарная совесть!", – считает ведущая.

Ефросинина посоветовала таким мужчинам записаться хотя бы в тир и привести себя в физическую форму. "Война, напоминаю, в разгаре….Кто знает", – добавила она.

Многие поклонники поддержали звездную ведущую:

"Маша, как всегда в 10! Все это понимают, но переживают только те семьи, у кого кто-то на войне. Остальные просто живут и не переживают! Дальше становится все хуже... И не обращать на это внимание, не осуждать людей невозможно".

"Как посмотреть вокруг себя, то все живут хорошо, их ничего не беспокоит. А тот, кто умирает на поле боя, всем безразлично, кроме его семьи".

"Военные тоже устают.. А когда здесь видишь скота, которые живут будто все окей и напоказ тратят деньги.. Это разрывает мозг и сознание от этой несправедливой реальности".

"Это триггерить любую нормальную женщину сейчас. А еще те мужчины, которые уехали после введения военного положения… У каждого свой выбор, конечно, но если все уедут, кто будет воевать?"

К слову, ранее ведущая Маша Ефросинина тоже рассказала, которую муж Тимур написал завещание. По ее мнению, это означает, что он где-то внутри простился с ней. "Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми. Я работаю для того, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – добавила. она.