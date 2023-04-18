Как могу нести ответственность, – Ефросинина высказалась о родной сестре, которая живет в России

Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что не понимает хейта по поводу своей сестры, которая живет в России. Она ответила, считает ли себя ответственной за ее поступки.

Телеведущая Маша Ефросинина неохотно отвечает на вопросы, касающиеся ее сестры. Звезда считает, что делает достаточно для Украины, чтобы не оправдываться за выбор живущей в России Лизы Ющенко.

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Маша Ефросинина о сестре

Тем не менее, ведущая и интервьюер честно ответила на вопрос, должна ли она нести ответственность за действия сестры.

Как я могу отвечать за поступки другого человека? Единственное, за что я могу отвечать, должно быть, за действия своего сына. Я даже за поступки своей дочери не могу отвечать, потому что ей 20 лет будет. А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, своих двоих детей? Ну конечно нет! Любой умный человек поймет, что нет,

– подчеркнула Ефросинина.

Маша также не понимает, на каком основании ее критикуют из-за сестры. "Поэтому хейт на этот счет – тоже не совсем до конца понятная для меня вещь".

Что раньше Маша говорила о сестре

Впервые Маша Ефросинина прокомментировала отношения с сестрой очень лаконично. Она признавалась, что это болезненная тема для семьи. Общение с Лизой сведено к нулю, как сообщала Маша в интервью.

В марте сестра Маши Ефросининой праздновала день рождения дочери – в сети появились фото вечеринки, где увидели и маму телезвезды. Тогда ее обвинили в том, что она ездила в Россию. Маша тогда назвала эти новости – клеветой, ведь в этот день ее мать была с внуком в Варшаве. По всей видимости, на странице Лизы Ющенко появились архивные фото.