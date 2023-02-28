У Маши Ефросининой всегда были теплые отношения с младшей сестрой Лизой. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину все изменилось. Женщина якобы выступила против войны, но продолжает жить в Москве, поддерживая тем самым преступный режим Путина.

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Маша Ефросинина о родной сестре в Москве

На вопрос Сергея Лиховиды об общении с сестрой Ефросинина отреагировала остро. "Почему этот вопрос так сильно истерически интересует широкую общественность, хотя вся моя жизнь напоказ. И все, что я делаю, напоказ. Я вижу эту истерику в комментариях на что угодно", – обиделась знаменитость.

Однако ответила, что с Лизой почти не общается, и эта тема ей неприятна. Более того, она оговорилась о "пересечении границ".

Я готова к этому вопросу, конечно. Я ведь не идиотка, я же знаю, что иду на интервью, и этот вопрос в конце концов прозвучит. Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодня сведено почти к нулю. Это трудная тема,

– лаконично прокомментировала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина с сестрой Лизой, которая в Москве / Фото из инстаграма