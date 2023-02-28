У Маши Ефросининой всегда были теплые отношения с младшей сестрой Лизой. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину все изменилось. Женщина якобы выступила против войны, но продолжает жить в Москве, поддерживая тем самым преступный режим Путина.
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Маша Ефросинина о родной сестре в Москве
На вопрос Сергея Лиховиды об общении с сестрой Ефросинина отреагировала остро. "Почему этот вопрос так сильно истерически интересует широкую общественность, хотя вся моя жизнь напоказ. И все, что я делаю, напоказ. Я вижу эту истерику в комментариях на что угодно", – обиделась знаменитость.
Однако ответила, что с Лизой почти не общается, и эта тема ей неприятна. Более того, она оговорилась о "пересечении границ".
Я готова к этому вопросу, конечно. Я ведь не идиотка, я же знаю, что иду на интервью, и этот вопрос в конце концов прозвучит. Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодня сведено почти к нулю. Это трудная тема,
– лаконично прокомментировала Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина с сестрой Лизой, которая в Москве / Фото из инстаграма
- Напомним, три года – с 2009 по 2012 – Лиза была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко Андреем. У них родилась дочь Варвара.
- Именно в 2014 году, в год вторжения России в Украину, сестра Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена Сергея и переехала в Москву. У них есть сын, а свадьба была в США.
- 24 февраля Лиза лаконично выступила против войны – запостила в инстаграме с почти 55-тысячной аудиторией сине-желтую картинку с надписью Stop war in Ukraine. Это единственный ее месседж, сейчас профиль закрыт.