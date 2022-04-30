Маша Ефросинина объяснила, почему бы не пошла давать интервью Собчак, как Полякова

Неделю назад вышло интервью Ксении Собчак с Олей Поляковой. Украинская певица согласилась на разговор с россиянкой, чтобы донести до ее большой аудитории правду. Однако ее звездная подруга Маша Ефросинина заявила, что не пошла бы на такой шаг.

В первые дни войны Маша Ефросинина отписалась от Собчак во всех соцсетях, потому что больше не считает ее журналисткой. По ее мнению, нельзя сохранять нейтралитет, когда твоя страна убивает, пытает и насилует мирных людей.

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Почему Ефросинина не дала бы интервью Собчак

Я бы дала Ксении Собчак интервью до 28 февраля, когда ее высказывания были четкие, она отображала реальную картину, а потом человек стал и вашим, и нашим,

– подчеркнула Маша Ефросинина.

Она считает Собчак пособницей войны. По ее мнению, крестница Путина, как и вся глубинка России, придерживается позиции "все не так однозначно", но вкладывает это мнение в журналистские термины.

"Если ты называешь себя журналисткой и видишь, что насилуют детей, сжигают целыми городами население, что в Мариуполе 500 тысяч человек были подвергнуты геноциду, что братские могилы по 300 метров, и все равно придерживаешься этого нейтралитета: "Я как журналист хочу показать обе стороны ". Это в переводе на быдлядский язык то же, что говорит вся глубинка России: "Все не так однозначно", – резко заявила Ефросинина.

Что Оля Полякова говорит об интервью Собчак

После выхода интервью на певицу сразу же посыпался хейт, потому что, по мнению пользователей фейсбука, "нет хороших русских". Полякова ответила, что согласилась на съемку, потому что донесла до русскоязычного населения все, что хотела, а видео получилось не порезанным.

Кроме того, вне камер Собчак "настроено как большинство думающих людей в России". В частных разговорах она якобы поддерживает Украину, но не делает этого публично.