Крестница Путина, которая притворяется независимой журналисткой, тоже боится называть войну России в Украине войной. Так что Олю Полякову все время "запикивали". Вместо ее слов "вторжение", "война" на экране появлялась надпись "происходящее в Украине по законодательству РФ нужно называть "спецоперацией".

К теме Ее уязвимое место – бабло, – Маша Ефросинина объяснила, почему Собчак умолкла о войне в Украине

Оля Полякова рассказала Собчак о войне в Украине

Об этом все говорили, но в это никто не верил... Это абсолютно абсурдная ситуация, что в ХХІ веке мы можем получить настоящую войну. С бомбами, с градами, минами, с оторванными руками, ногами, с убитыми детьми. Их уже около 200, а мы еще не знаем, что творится в Мариуполе,

– заявила Оля Полякова Собчак.

"Я проснулась в пять утра от взрывов, не поняла, что это было. Где-то в семь утра ко мне пришла няня с моими детьми и сказала: "Оля, вставайте, началась война", – вспомнила певица.

Она рассказала Собчак, как в начале марта под Киевом расстреляли 16-летнюю подругу ее дочери Маши, как боялась уехать из дома, потому что "Житомирскую трассу уже бомбили, там были жертвы", как 39 часов добиралась на Запад Украины. Однако звезда подчеркнула, что у нее все хорошо, потому что она жива и в безопасности, а в Украину до сих пор летят российские ракеты, а армия Путина совершает зверства.

Думаю, когда мы зайдем в Мариуполь, Буча и Ирпень покажутся нам красочными картинками. Это не фейк, это настоящая война, которая затронула каждого украинца,

– эмоционально выразилась Оля Полякова.

Оля Полякова с Ксенией Собчак / Скриншот с видео