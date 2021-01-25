Маша Ефросинина чувственно поздравила маму с днем рождения: миловидные совместные фото
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в понедельник, 25 января, поздравила свою маму Людмилу с днем рождения. Также она показала чувственные снимки с самой родной.
Источник: инстаграм Маши Ефросининой
Сегодня, 25 января, свой день рождения празднует Людмила Ефросинина – мама известной украинской телеведущей Маши Ефросининой.
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Маша Ефросинина поздравила маму с днем рождения
Телезвезда обнародовала трогательное сообщение, где поздравила маму с ее праздником. Она показала чувственную фотосъемку и посвятила ей хорошие слова.
Мамочка, спасибо тебе, что я каждое мгновение своей жизни чувствую себя любимой девочкой! С днем рождения, моя самая прекрасная Людочка во Вселенной!
– написала Маша Ефросинина.
Фото Маши Ефросининой с мамой
К сообщению Маша прикрепила миловидные фотографии. На них Маша с мамой Людмилой позируют в одинаковых нарядах. Для фотосессии они выбрали белые футболки и стильные темно-синие джинсовые сарафаны на широких голубых ремнях.
Маша Ефросинина дополнила свой образ белыми длинными серьгами с камнями и массивным кольцом. Она распустила волосы и уложила их волнами. Похожую прическу сделала и Людмила Ефросинина. Так дочь и мать были очень похожи друг на друга.
Маша Ефросинина с мамой / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Маша Ефросинина с мамой / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Сеть очаровала новая съемка телеведущей. Свои впечатления и поздравления поклонники написали в комментариях:
- "Будьте счастливы и здоровы",
- "Какие же вы похожие",
- "Красивые",
- "Вы как двойняшки! Такие красавицы",
- "Фотосессия – огонь. Какая у вас красивая мама!",
- "Какие красивые женщины",
- "Как сестрички".
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