Украинцам продолжают блокировать социальные сети и удалять сообщения через освещение войны. Недавно страницы в инстаграме заблокировали сразу две звезды.

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Тени Кароль заблокировали страницу

На блокировку страницы в инстаграме пожаловалась исполнительница Тина Кароль в фейсбуке. Она сообщила, что продолжит информационную борьбу там, пока не возобновит доступ к своей соцсети.

Из-за активного освещения войны против Украины россией, забанился Instagram. Требуется некоторое время для его восстановления. Итак, вся актуальная информация будет на Facebook. Победим! Слава Украине,

– написала Тина.



Тина Кароль о блокировке / Фото из фейсбука звезды

Наталья Денисенко упустила возможность зарабатывать

О блокировании соцсетей призналась и Наталья Денисенко – она рассказала, что из-за эмоциональных публикаций ей "банят" страницу уже во второй раз. Она подозревает, что это может быть спланировано. К тому же из-за этого актриса потеряла возможность зарабатывать деньги.

"Мне ребята, кстати, сказали, что кто-то проплатил деньги, чтобы заблокировать страницу! Я зарабатывала в Instagram, его забрали. Я, вроде бы, безработная. Единственное – у меня было несколько съемочных дней, за которые я получила деньги, ну и мы с Андреем собирали деньги на дом. Ну а теперь все дом пошел, деньги тратятся прямо на жизнь", – рассказала Наталья.

Добавим, ранее страницу в социальных сетях потеряла и певица Оля Полякова. Впоследствии звезде удалось восстановить доступ к инстаграмме.