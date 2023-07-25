Телеведущая Маричка Падалко недавно рассказала о своем новом "семейном статусе" жены офицера. На самом деле она призналась, что ее не так интересуют должности мужа.

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Маричка Падалко об отношениях с мужем-военным

На самом деле статус – это второстепенное. Для меня важно то, где он сейчас, чем занимается. Более важно, что у него получается, что отряд хорошо функционирует, что они гордятся уничтоженной техникой. Потому статус... Я вообще не статусный человек. Это как определенное признание,

– сообщила Маричка Падалко.

Ведущая вспомнила о последней встрече с мужем, когда он приезжал в Киев на несколько дней с заданием от руководства. Эти встречи она характеризует "короткими и счастливыми", но не любит, когда потом наступает момент расставания. Сейчас телезвезда ждет отпуска Егора.

"Егору пообещали официальный отпуск, все зависит теперь от командования, отпускают – не отпускают. Мы должны куда-то вместе поехать на 5 дней, именно в путешествие. Потому что эти вещи запоминаются на всю жизнь – а у нас их не так много было и до войны. Мы рады, что успели поехать вместе в 2021 году, потому что Егор тогда чувствует, что будет тогда долго".



Маричка Падалко с мужем / Фото из инстаграма ведущей

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