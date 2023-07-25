Телеведуча Марічка Падалко нещодавно розповіла про свій новий "сімейний статус" дружини офіцера. Насправді вона зізналась, що її не так цікавлять посади чоловіка.
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Марічка Падалко про стосунки з чоловіком-військовим
Насправді статус – це другорядне. Для мене важливим є те, де він зараз, чим займається. Важливіше, що в нього виходить, що загін гарно функціонує, що вони пишаються знищеною технікою. Тому статус... Я взагалі не статусна людина. Це як певне визнання,
– повідомила Марічка Падалко.
Ведуча згадала останню зустріч з чоловіком, коли він приїздив до Києва на кілька днів із завданням від керівництва. Ці зустрічі вона характеризує "короткими й щасливими", але не любить, коли потім настає момент розставання. Зараз телезірка очікує відпустки Єгора.
"Єгору пообіцяли офіційну відпустку, все залежить тепер від командування, відпускають – не відпускають. Ми повинні кудись разом поїхати на 5 днів, саме у подорож. Тому що ці речі запам'ятовуються на все життя – так, а в нас їх не так багато було і до війни. Ми раді, що встигли поїхати разом 2021 року, бо Єгор тоді казав, що відчуває – війна буде довгою".
Марічка Падалко з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої
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