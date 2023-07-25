Украинский ведущий и шоумен Даниэль Салем с начала полномасштабного вторжения защищает Украину. Теперь же он выпустил дебютную песню "Силуети" под творческим псевдонимом SALEM.

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Даниэль Салем представил первую песню

Исполнитель посвятил композицию павшим за Украину защитникам и защитницам. Даниэль Салем поделился, что не планировал начинать музыкальную карьеру. Но у него возникло желание трансформировать в песню те мысли и месседжи, которые возникли у него на фронте.

Во время войны я понял, что хочу оставить что-нибудь после себя. Решил написать песню о личном, но знакомом многим украинцам. "Силуети" – о том, кем мы были до полномасштабной войны и как трансформировались за последние полтора года,

– признался SALEM.

В песне Даниэль Салем поделился размышлениями о том, как изменилось общество за время великой войны. С первых строк он чтит павших героев и героинь. Силуэтность в песне отражает состояние военных, которые возвращаются в мирную жизнь и испытывают там дискомфорт и сложность адаптации. Такие ощущения испытывал и Даниэль, когда находился в отпуске.

SALEM – "Силуети": смотрите видео онлайн

"Для меня "Силуети" – песня-посвящение побратимам. Тем, что рядом и тем, которые навсегда остались в нашей памяти. О физическом и ментальном одиночестве. Также я посвятил его людям, которые изменили свои жизни на 180 градусов, и стали в ряды волонтерской деятельности", – добавил SALEM.

Даниэль Салем работал над песней несколько месяцев. К соавторству присоединились Андрей Бескровный и Алексей Завгородний.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Даниэль Салем присоединился к рядам ВСУ, чтобы защищать Украину в войне с российскими оккупантами. Жизнь на фронте шоумен показывает в соцсетях – там его рабочие будни, личные мнения и актуальное собрание на нужды военных.

Украинцы делятся впечатлениями от первой песни Даниэля Салема: