В столице семья Оли Поляковой жила в "ол инклюзов" – в доме наводила порядок домработница, а детьми заботилась няня. И з-за войны артистка и ее дочери остались без помощниц в чужой стране, так что все делают сами. По словам артистки, в Европе Маша и Алиса научились мыть посуду и убирать дом.

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Оля Полякова о жизни дочерей за границей

Они ведь у меня ничего не делали, не умели. Нет ни домработницы, ни няни, надо всему научиться. И я, если честно, этому очень радуюсь. Потому что, когда они моют посуду или пылесосят, я думаю: "О, хорошие у меня девки растут. Все у них будет хорошо, всегда смогут выкрутиться",

– с улыбкой заявила Полякова.

Певица не скрывает, что ей тяжело с двумя дочерьми, ведь она никогда не была мамой 24/7. Дети видели ее между съемками, гастролями и корпоративами.

"Я сейчас сама с детьми, я никогда не была такой классической мамой. Я не привыкла прятать свои эмоции, потому что моя профессия связана с эмоциями. Как успокоить детей? А что я могу посоветовать? Я просто женщина с двумя детьми в чужом доме", – рассказала Оля Полякова.

Однако артистка подчеркнула, что сейчас дети нуждаются во внимания. Она советует обнимать их, гулять с ними и дарить свою любовь, ведь они должны почувствовать, что родители – стена, за которой они защищены.