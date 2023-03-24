Писать 16-летней дочери папа-россиянин начал в начале полномасштабного вторжения. Муж угрожал девушке и запугивал своим приездом.

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Алла Мартынюк рассказала, что мужчина поддерживает российскую агрессию. Он психологически давил на ребенка и угрожал.

Он написал, что он приедет сюда. Говорит: "Доченька, я уже скоро буду рядом". Я очень долго ее выводила эмоционально. Как так, говорит: "Папа, ты едешь меня убивать?". "Ты же знаешь, я за мир, я вступил в ряды русской армии". Потом он смеялся, говорил, что шутил,

– вспоминает актриса.

После этого дочь и Алла заблокировали мужчину во всех мессенджерах. По словам артистки, сейчас мужчина где-то в Польше звонил из заграничного номера. "Алло, алло. Алла, вы до сих пор на меня сердитесь?". Я такая: "До свидания", – рассказала артистка.

Смотрите комментарий Аллы Мартынюк об угрозах мужчины: видео

К слову, дочь Ольги Сумской актриса Антонина Паперна сейчас живет в Москве продолжает молчать о войне в Украине. Звездная мама недавно объяснила позицию дочери Тони: "Те, кто живет там (в России – 24 Канал) знает, как трудно там что-то сказать или написать. Понимаете, люди там просто исчезают".