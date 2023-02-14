Певица призналась 24 Каналу, что у нее каждый День Валентина яркий, потому что за два дня до него у пары годовщина свадьбы. Потому последние 3 года имеют такой двойной праздник.

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По ее словам, в этом году она будет праздновать День влюбленных отдельно от Сергея, 14 февраля певица будет во Львове на концерте у своей подруги KOLA. "Но когда вернусь домой, то обязательно устроим себе с мужем романтический вечер", – говорит она.

Ее муж и актер Сергей Середа откровенно признался, что они не празднуют День Валентина, потому что считают, что лучше дарить подарки друг другу в любой день.

Однако, если вспоминать самый запомнившийся День влюбленных, то это было в 2020 году. 12 февраля мы праздновали свадьбу на островах, а 14-го был третий день свадьбы, если можно так сказать,

– поделился Сергей.

Он подтвердил, что в этом году они будут отдельно друг от друга. Муж остался дома с ребенком и собакой. "Поэтому будем праздновать в Zoom, будем отправлять друг другу в вайбере листовки (смеется – 24 Канал)", – говорит актер.

Он добавил, что когда жена Настя вернется, они закроются в спальне. "Вот такие у меня планы. А что касается подарков, то сейчас, во время войны, их точно не будет. Те средства, которые можно потратить на подарок, мы отдаем на помощь ВСУ, чтобы приблизить наш общий праздник", – ответил артист.

К слову, 24 Канал подготовил романтическую подборку о том, как звезды приветствуют своих любимых с днем святого Валентина. Романтическими признаниями тронули сеть, в частности, Тарас Тополя и его супруга Alyosha, Потап, Тарас Цымбалюк, Екатерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и другие.