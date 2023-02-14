Співачка зізналася 24 Каналу, що в неї кожен День Валентина яскравий, бо за два дні до нього у пари річниця весілля. Тому останні 3 роки мають таке подвійне свято.

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За її словами, цього року вона буде святкувати День закоханих окремо від Сергія, бо 14 лютого буде у Львові на концерті у своєї подруги KOLA. "Але, коли повернуся додому, то обов'язково влаштуємо собі з чоловіком романтичний вечір", – каже вона.

Її чоловік та актор Сергій Середа відверто зізнався, що вони не святкують День Валентина, бо вважають, що краще дарувати подарунки одне одному в будь-який день.

Однак, якщо пригадувати День закоханих, який запам'ятався найбільше, то це було у 2020 році. 12 лютого ми святкували весілля на островах, а 14-го був третій день весілля, якщо можна так сказати,

– поділився Сергій.

Він підтвердив, що цього року вони будуть окремо одне від одного. Чоловік лишився вдома з дитиною і собакою. "Тому святкуватимемо в Zoom, відправлятимемо одне одному в вайбері листівки (сміється – 24 Канал)", – каже актор.

Він додав, що коли чого дружина Настя повернеться, вони закриються в спальні. "Ось такі в мене плани. А щодо подарунків, то зараз, у час війни, їх точно не буде. Ті кошти, які можна витратити на подарунок, ми віддаємо на допомогу ЗСУ, щоб наблизити наше спільне свято", – відповів артист.

До слова, 24 Канал підготував романтичну добірку про те, як зірки вітають своїх коханих з Днем святого Валентина. Романтичними зізнаннями зворушили мережу, зокрема, Тарас Тополя та його дружина Alyosha, Потап, Тарас Цимбалюк, Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим та інші.