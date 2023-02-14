Как пара праздновала День влюбленных в предыдущие годы

Певица рассказала 24 Каналу, что обычно 14 февраля она с Арсеном работали, поэтому праздновали уже позже. Например, в 2021 году у нее был выходной, но Арсен был в туре Украиной.

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По ее словам, в прошлом году он предложил Тоне приехать на концерт в Одессу на День влюбленных.

"Он даже купил билет на поезд, снял гостиничный номер. Приехала я на несколько часов раньше, поэтому было время отдохнуть и прогуляться по берегу моря. Было время и с Арсеном пройтись по побережью. А вечером уже пела его хиты на концерте", – вспоминает Тоня.

Звезда отмечает, что, возможно, в этом нет ничего особенного, но счастье для них не в драгоценных подарках, а в проведённом вместе времени и эмоциях.

Будет ли пара праздновать День влюбленных-2023 вместе

Уже в 2023 году у Арсена вновь запланированное выступление на День влюбленных.

Но, к счастью, у Нины начинаются школьные каникулы и мы приедем в Польшу, Арсен присоединится на пару дней. Наша разлука продолжается с декабря. Зная, какой Арсен романтик, не удивлюсь, если меня будет ждать какой-то сюрприз,

– призналась Тоня Матвиенко

Она добавила, что встреча и эти два дня, которые они проведут семьей, будет очень важной. Вероятно, пара празднует этот день вместе в Кракове, ведь Тоня запостила фото с дочерью с площади и отметила на фото своего мужа.

Добавим, что Арсен Мирзоян опубликовал слова любви Тони Матвиенко. Он написал, что любит ее, и собрал несколько общих с ней фотографий, на которых они еще очень молоды.

24 Канал подготовил романтическую подборку о том, как звезды приветствуют своих любимых с днем святого Валентина. Романтическими признаниями тронули сеть, в частности, Тарас Тополя и его супруга Alyosha, Потап, Тарас Цымбалюк, Екатерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и другие.