В День святого Валентина мы пообщались с украинскими звездами и узнали, что для них значит этот праздник. О традициях в этот день, его важности и личных историях знаменитостей – читайте в эксклюзиве 24 Канала.

Обратите внимание Романтический плейлист: 10 хитов о любви ко Дню святого Валентина

MamaRika и Сергей Среда

Сергей: "Если быть откровенным, то мы не празднуем День Валентина, потому что считаем, что лучше дарить подарки друг другу в любой день. Не нужно ждать год, чтобы подарить на 14 февраля цветы или что-нибудь другое. Это можно сделать, не опираясь на праздники. Однако если вспоминать День влюбленных, который запомнился больше всего, то это было в 2020 году. 12 февраля мы праздновали свадьбу на островах, а 14 был третий день свадьбы, если можно так сказать", – поделился Сергей.

В этом году мы будем отдельно друг от друга. Настя уехала работать, а я остался дома с ребенком и собакой. Поэтому будем праздновать в Zoom, отправлять друг другу в вайбере открытки (смеется – 24 Канал). Мы созвонимся, поздравим друг друга, а когда Настя вернется, закроемся в спальне. Вот такие у меня планы. А что касается подарков, то сейчас, во время войны, их точно не будет. Те средства, которые можно потратить на подарок, мы отдаем в помощь ВСУ, чтобы приблизить наш общий праздник,

– добавил артист.

Анастасия: "Каждый День Валентина у меня яркий, потому что за два дня до него у нас годовщина свадьбы. Поэтому последние 3 года у нас такой двойной праздник. А в этом году я буду праздновать отдельно от Сергея, потому что 14 февраля буду во Львове на концерте у своей подруги KOLA. Но когда вернусь домой, то обязательно устроим себе с мужем романтический вечер".



Сергей Середа и MamaRika / Фото из инстаграмма артистки

Илона Гвоздева и Иван Хомячук

"К сожалению, в этом году так получилось, что мы не вместе на 14 февраля, потому что я буду выступать на благотворительном мероприятии "Несокрушимые" в Буковеле и собирать средства на медицинское оборудование для детишек из центра "Охматдет". Раньше всегда куда-то выезжали с мужем: романтический ужин, отель, подарки. Но пока только воспоминания. Раньше муж всегда начинал утро с цветов, дальше вкусный кофе, романтический ужин и ночь любви. Надеюсь, все скоро снова будет так же и даже лучше", – поделилась хореографиня.



Илона Гвоздева с мужем / Фото с инстаграмма танцовщицы

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

"14 февраля я с Арсеном обычно работали, поэтому праздновали уже позже. Помню, в 2021 году у меня дата была свободна, а Арсен был в туре по Украине. В том году он предложил мне приехать на концерт в Одессу именно на День влюбленных. Купил билет на поезд, нанял гостиничный номер и т. д. Приехала я на несколько часов раньше, поэтому было время на себя – релакс в ванной, прогулка по берегу моря, немного развеяла голову от бытовых и рабочих дел, было время и с Арсеном прогуляться побережьем. Вечером уже пела его хиты на концерте. Кажется, ничего особенного, но счастье для нас не в драгоценных подарках, а в проведённом вместе времени и эмоциях", – поделилась артистка.

В этом году у Арсена также выступления. Но, к счастью, у Нины начинаются школьные каникулы и мы приедем в Польшу, Арсен присоединится на пару дней. Наша разлука продолжается с декабря. Зная, какой Арсен романтик, не удивлюсь, если меня будет ждать какой-то сюрприз. Но неоценима будет наша встреча и эти два дня, которые мы проведем семьей,

– подчеркнула Тоня.



Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в Одессе / Фото пресс-службы артистки

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов

До полномасштабной войны всегда пытались этот день сделать особенным. Нравился лишний повод, чтобы отпраздновать свою любовь и подарить друг другу положительные эмоции.

Этот день влюбленных, вероятно, запомнится среди всех прошлых, потому что пройдет в условиях войны. Несмотря на то, что любой "праздник" сейчас встречаешь с тяжелой душой. Постараемся, насколько это возможно, немного отвлечься и уделить время друг другу. Утром сходим на совместную тренировку, чтобы освободить себя от негативных эмоций, а затем устроим домашнее свидание под собственноручно сделанный ужин и просмотр украинского кино", – поделились супруги.

Традиция в этот день одна – быть вместе и стараться сделать этот день не таким, как другие. А как именно – не так уж важно: будь то общий вечер дома, общий просмотр фильма, или вкусный ужин, который приготовили сами. Сейчас особенно ценим мелочи. И хотя в этом году договорились без подарков, все же самый главный уже получили – иметь возможность встретить этот день в любви и рядом друг с другом,

– подытожили влюбленные.



Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / Фото пресс-службы актеров

Виктория Варлей и ее любимый Петр

"В прошлом году, я впервые праздновала День Валентина со своим будущим мужем. Мы были просто вдвоем и я точно понимала, что именно за него выйду замуж. Раньше в отношениях такого ощущения не было, наоборот всегда было предвкушение, что "чуть-чуть не то что мне надо" (улыбается – 24 Канал).

А в этом году с подругами договорились организовать сюрприз своим мужчинам. Пожалуй, это будет спа день, а потом ужин в одном из заведений Майами, учитывая, что нас будет шестеро, романтическим ужином это уже не назовешь, но если ресторан будет на крыше с видом на вечерний город, то это прибавит романтики", – рассказала актриса.

Традиции по этому дню были только в школе, тогда я получала огромное количество анонимных валентинок, а потом с девушками сидели и думали, кто же эти поклонники. А сейчас традиций уже нет, для меня каждый день как день влюбленных, ведь я влюблена до умопомрачения в своего мужа,

– подытожила Виктория.



Виктория Варлей с мужем / Фото пресс-службы актрисы

SUROV

"Очень хотелось бы рассказать историю о счастливых отношениях, но это не обо мне. Последний день всех влюбленных я праздновал 9 лет назад. Все, что осталось в воспоминаниях – это человек, с которым мы праздновали, и песня, которую я тогда написал ей в подарок. С тех пор я забыл, что такая настоящая любовь, но надеюсь, что ситуация не безнадежна (улыбается – 24 Канал).

К сожалению, начинаешь что-то ценить только, когда теряешь. 14 февраля этого года планирую просить святого Валентина его святых молитв. Верю, что с Божьей помощью смогу измениться, и он пошлет мне вторую половинку. Именно ту, с которой мы будем праздновать День влюбленных каждый день. И обязательно напишу об этом новую песню (улыбается – 24 Канал)", – поделился певец.

Желаю каждой паре мира и сил пережить это сложное время и пусть далекое расстояние только укрепит отношения!

– подытожил артист.



SUROV / Фото пресс-службы певца

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко

"Сейчас лучший подарок не материальный, а такой, что муж будет рядом. Мы наслаждаемся этими короткими встречами каждый раз, когда видимся. Поэтому День Валентина у нас раз в полтора месяца. Совпадало, что между благотворительными мероприятиями за границей муж проводит пять дней с нами и как раз День Валентина приходится на один из этих дней. Поскольку для дочерей, когда папа с ними – и так большой праздник, то мы проведем этот день обязательно все вместе. И с дочками и с сынишкой. После школы поедем гулять по городу", – рассказала Юлия.

Лучший подарок в этот день – чувствовать, что ты любишь и любима. Наши отношения с Анатоличем выдержали этот сложный период, и после 24 февраля мы стали еще больше ценить друг друга. Скажу уверенно, что отношения стали крепче. Что касается традиций, то мужчина не любит дарить день в день подарки. Всегда преподносит сюрприз к праздничной дате. И я вот уже третье утро подряд получаю тюльпаны разных цветов. Единственная традиция – это говорить о чувствах друг другу. И где бы ни были в этот день – сделали бы это обязательно,

– поделилась любимая шоумена.



Анатолий Анатолич с женой / Фото из личного архива Юлии Бойко

Виталий Козловский

"Вспоминаю историю из старших классов. Когда пришел в школу в День Валентина и до конца уроков меня буквально "забрасывали" валентинками, где-то до сотни. Даже под дверью класса их оставляли (смеется – 24 Канал). Мне было очень приятно, но в то же время неловко, потому что через возраст не знал, как реагировать на такое количество внимания. Сейчас вспоминаю об этом с теплом, было действительно неожиданно! Не ко времени и не обо мне – хвастаться сделанными в этот день подарками, пусть они останутся между двумя. – это искренность и взаимность. Материальные вещи – это приятное дополнение к намерениям обрадовать любимого человека, но они никогда не заменят настоящие чувства», – поделился музыкант.

Считаю, что романтике и любви не просто место на войне. Они необходимы, они сильнее войны. Я часто езжу с выступлениями в наши военные. Бывало, что ребята прямо на концертах делали предложение своим девушкам. И я могу только представить, какая это мотивация в бою – знать, что тебя ждет любимая, семья,

– добавил Виталий.

"Часто ребята просят записать на видео привет для любимых. Однажды после концерта ко мне подошел военный и попросил поговорить по телефону с его девушкой, убедить ее помириться, потому что перед его отъездом поссорились, а мою музыку она любит и должна меня послушать. Поговорили "Парень радовался. И я радовался за них. Иногда на таких выступлениях – где-то в бункерах, или на полигонах вижу влюбленные пары – в форме, красивые, молодые, держатся за руки. И наибольшее желание, чтобы скорее была победа, чтобы они вернулись живыми и прожили долгую счастливую жизнь", – подытожил артист.



Виталий Козловский / Фото из инстаграмма артиста