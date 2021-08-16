MamaRika рассекретила стоимость родов в частной клинике: безумная сумма
Источник:инстаграм MamaRika
Две недели назад MamaRika стала мамой сына. Рожала певица в частном роддоме Киева, хоть и живет в Одессе. Она выбрала одну из лучших клиник столицы, услугами которой пользовалось немало звезд. В какую сумму ей обошлись роды, узнавайте ниже.
32-летняя MamaRika не стала бы раскрывать стоимость родов, если бы не настойчивые фанаты. Этот вопрос она слышала чаще всего, поэтому решила быть честной со своей аудиторией. Так, рождение сына в частной клинике обошлось артистке в 43 300 гривен.
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"У нас был пакет услуг "Комфорт", а палата – "Стандарт +". Нам было уютно, комфортно и круто", – сообщила MamaRika.
Такую бешеную сумму певца назвала "максимально лояльной и доступной для всех". К слову, она так и не озвучила стоимость родов в личном инстаграм-блоге, оставив ссылку на сайт с прайсом частной клиники в Киеве.
Что известно о родах MamaRika
- Первая беременность певицы была непростой, ведь на ранних сроках она страдала от сильного токсикоза, а из-за угрозы выкидыша отказалась от всего – перелетов, спорта, активного образа жизни.
- Рожать в частной клинике MamaRika решила после того, как сбежала из государственного родильного. Звезду возмутило то, что ее хотели положить в стационар и осматривать в присутствии других пациенток.
- Как выяснилось, столичную больницу артистка выбрала не зря – ей пришлось делать кесарево сечение. Она ни секунды не колебалась, ведь на кону была жизнь и здоровье сына.