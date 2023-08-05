Кристина показала фото, сделанное еще в 2008 году. Более того, она рассказала, что звездная пара познакомилась на работе, когда девушка работала журналисткой "ТСН".

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Как выглядели Кристина и Григорий Решетник в 2008 году

Супруги сфотографировались в одном из заведений. На фотографии Кристина с Гришей позируют обнимаясь. Они оба были одеты в черные кофты. К тому же на фото ведущий еще без бороды, так он выглядит очень молодо.

Мы познакомились на работе. Я работала журналисткой "ТСН" на 1+1, а он был бренд-голосом канала. Григорий вел утреннюю строительную рубрику,

– отметила Кристина.



Супруги Решетников 15 лет назад / Скриншот с инстаграмм-сторис

К тому же женщина вспомнила первое свидание с будущим мужем. Как оказалось, Григорий сразу предупредил девушку, что его сына будут называть Иван. Остальные варианты, по словам женщины, даже не обсуждались.



Кристина и Григорий Решетник со старшим сыном / Скриншот с инстаграмм-сторис

Отметим, звездные супруги сейчас воспитывают трех сыновей – Ивана, который пошел в 3 класс, Дмитрия, который ходит в садик, и самого маленького Александра. В своих инстаграмм-сторис жена украинского ведущего отметила, что скучает по беременности, ей очень нравится это состояние и чувство.

К тому же многодетный отец Григорий Решетник рассказал, что всерьез думает над тем, чтобы усыновить ребенка после войны. Об этом семья Решетников задумалась еще в марте, когда увидела кадры эвакуации малышей из прифронтовых регионов. Фото и видео с оставшимися без родителей детьми довели жену шоумена до слез. Поскольку во время войны процесс усыновления невозможен, после победы Решетники хотят стать приемными родителями, и, возможно, даже не для одного малыша. Трое их сыновей мечтают и о брате, и о сестре.