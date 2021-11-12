Известная украинская певица MamaRika активно ведет личный блог в инстаграме. Там она часто общается с поклонниками.

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Как изменилась жизнь MamaRika после рождения сына

На днях исполнительница MamaRika решила ответить на вопросы от подписчиков. Одна из поклонниц поинтересовалась, как изменилась жизнь звезды с мужем после появления на свет первенца.

Жизнь изменилась полностью! Но однозначно в лучшую сторону. Сын научил нас терпению, состраданию, умению ценить время и безгранично любить. Если честно, то с каждым днем любим Давида все больше, и это ощущение как снежный ком. Дети – это любовь,

– отметила певица.



MamaRika об изменениях в жизни / Фото из инстаграм-сторис

Ранее артистка признавалась, что рождение сына значительно повлияло на отношения между ней и Сергеем. Супруги стали чаще конфликтовать. Однако им удается преодолевать такие микрокризисы: они стараются больше времени проводить вместе, не скрывать чувства и заботиться друг о друге.

В то же время довольно быстро после появления на свет первенца MamaRika вышла из декрета и возобновила музыкальную карьеру. Через два месяца она провела первый концерт, недавно снова выступала на сцене, а также готовится к выпуску новой музыки.