Из-за судейства на "Танцах со звездами" Максим редко бывает вместе с любимой и сыном дома. Даже Хэллоуин они праздновали только сейчас.

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Семья Чмерковского отпраздновала Хэллоуин

Жена хореографа опубликовала миловидное видео на личной странице в инстаграме. Пета примерила костюм феи Динь-Динь, а ее любимый решил перевоплотиться в героя популярного сериала "Игра в кальмара".

Особое внимание привлек 4-летний сын супругов – Шай. Мальчик примерил на себя образ ковбоя и выглядел очень харизматично. Видно, что он невероятно счастлив приезду отца домой.

С (поздним) Хэллоуином от Чмерковских! Опоздав на 2 недели, у Макса не было выбора. Длительность внимания Шая была примерно 5 минут, но Динь-Динь это удалось!

– написала Пета под видео.

Максим Чмерковский с женой и сыном праздновал Хэллоуин: смотрите видео онлайн

В комментариях поклонники засыпали комплиментами звездную семью. В частности, немало приятных слов прозвучало в адрес Шая.