Союз успешной украинской певицы MamaRika и юмориста и ведущего Сергея Середы всегда был довольно бурным. Месяц назад звезды стали родителями, а потому их отношения резко изменились.

Интересно MamaRika показала чувственные фото с родов, которых раньше не было в сети

MamaRika об отношениях с мужем

Исполнительница поделилась, что тема отношений с Сергеем интересует не только поклонников, но и самих супругов. Ведь после появления общего первенца все "перевернулось с ног на голову".

Конечно, как и все родители, мы очень сильно влюблены в сына, но сейчас понятие "мы" стало очень размытым, и над этим нужно работать,

– поделилась певица.

MamaRika отметила, что как новоиспеченным родителям им не хватает времени на то, чтобы провести время наедине с самими собой. О том, что нужно проводить время еще и вдвоем – нет и речи.

"Само осознание того, что ты больше себе не принадлежишь, и малявка управляет жизнью двух взрослых людей – это мощный удар по тем "двум", которыми мы были еще месяц назад..." – считает звезда.

Ссоримся ли мы? Да, само собой, и бывает горячо так, что я грожусь взять назад свою фамилию. Тут не проследишь, кто первый вытаскивает топор войны, частенько я перегибаю,

– призналась артистка.

Знаменитость отметила, что им удается выходить из этих микрокризисов несмотря на все. Для этого у MamaRika есть свой "рецепт" – обняться, все отпустить и найти хотя бы минуту для "двух", даже если эти "двое" очень изменились.



MamaRika с мужем / Фото из инстаграма MamaRika

Отметим, что ссоры преследовали пару еще тогда, когда певица была беременна. Она рассказывала, что в одну ночь MamaRika и Сергей устроили "разбор полетов". Тогда звезда подчеркнула, что конфликты – не доказательство того, что в семье что-то не так.

Текст публикации MamaRika

Отношения с Сергеем после рождения сына…

Эта тема интересует не только вас, народ, но и нас тоже, потому что после появления маленького мужичка все однозначно перевернулось с ног на голову. Конечно, как и все родители, мы очень сильно влюблены в сына, но сейчас понятие "мы" стало очень размытым, и над этим нужно работать.

Ну, во-первых, ребенок занимает 99% нашего времени, и это конкретно давит на психику. В результате мы меньше времени проводим вместе во всех смыслах (если вы понимаете, о чем я). Но тут даже банально побыть наедине с собой не удается – единственный вариант – это заныкаться в ванной и тупо смотреть в потолок. Хотя я и этого себе позволить не могу – бьюти-рутина по графику. Это знаете, когда в одной руке массажер для задницы, во второй зубная щетка, в третьей погремушка.

Во-вторых, само осознание того, что ты больше себе не принадлежишь, и малявка управляет жизнью двух взрослых людей – это мощный удар по тем "двум", которыми мы были еще месяц назад…

Ссоримся ли мы? Да, само собой, и бывает горячо так, что я грожусь взять назад свою фамилию. Тут не проследишь, кто первый вытаскивает топор войны, частенько я перегибаю (о своем моральном состоянии, пожалуй, напишу отдельный пост – тут все вообще запутано).

Что же касается нас, и как выходить из микрокризисов, тут все просто:

Главное вовремя обнять свою половину, вспомнить кто вы друг другу, и отпустить все. Время летит так быстро, поэтому надо быть здесь и сейчас, и как бы не было адски трудно, кайфовать от всего, что происходит, и таки находить эту минутку для "двух", пусть и уже совсем других…