Відома українська співачка MamaRika активно веде особистий блог в інстаграмі. Там вона часто спілкується з прихильниками.

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Як змінилося життя MamaRika після народження сина

Днями виконавиця MamaRika вирішила відповісти на запитання від підписників. Одна з прихильниць поцікавилась, як змінилося життя зірки з чоловіком після появи на світ первістка.

Життя змінилося повністю! Але однозначно в кращу сторону. Син навчив нас терпіння, співчуття, вміння цінувати час і безмежно любити. Якщо чесно, то з кожним днем любим Давіда все більше, і це відчуття як сніжний ком. Діти – це любов,

– зауважила співачка.



MamaRika про зміни в житті / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше артистка зізнавалась, що народження сина значно вплинула на стосунки між нею та Сергієм. Подружжя стало частіше конфліктувати. Однак їм вдається долати такі мікрокризи: вони намагаються більше часу проводити разом, не приховувати почуття й піклуватися один про одного.

Водночас доволі швидко після появи на світ первістка MamaRika вийшла з декрету та відновила музичну кар'єру. Через два місяці вона провела перший концерт, нещодавно знову виступала на сцені, а також готується до випуску нової музики.