Украинская певица MamaRika вместе с мужем Сергеем Середой дала большое интервью. Супруги рассказали, что задумываются о том, чтобы стать родителями и признались, почему переехали в Одессу.

Популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, дали редкое откровенное интервью. В беседе с журналистами они подняли тему материнства и причину переезда из Киева.

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MamaRika о материнстве

Когда артистка впервые рассказала поклонникам о том, что переезжает из Киева, многие заподозрили, что девушка на самом деле беременна. Звезда призналась, что они мечтают стать родителями. Однако это не стало причиной переезда.

На самом деле, это очень крутой момент, что много людей об этом говорят. Они уже ждут больше, чем мы! Мы над этим работаем! Все в процессе. Пока мы здесь. А там дальше – как Бог даст!

– поделилась MamaRika.

MamaRika и Сергей Середа о том, почему переехали

Певица рассказала, что переезжали из одного дома или квартиры в другой 4 раза в 2020 году.

31 декабря 2020 года я просыпаюсь с мыслью, что мы уже переезжали за год три раза. Каждые 4 месяца мы, получается, меняли жилье. Я просто в какой-то момент поняла, что причина не в жилье! А причина в самом месте жительства. Наверное, надо менять город, а не дом,

– подчеркнула MamaRika.

Когда звезда осознала, что нужно сделать, то подошла к любимому с идеей переехать в совсем другой город – Одессу. Зато Сергей ответил, что жена якобы прочитала его мысли, ведь он уже давно об этом думал.

В Одессу они переехали очень быстро, всего лишь через несколько недель. Сейчас MamaRika с Сергеем живут неподалеку от родителей юмориста. Пока пара снимает двухэтажный дом площадью в 150 квадратных метров. Во дворе имения есть зона барбекю и небольшой бассейн.

Интервью MamaRika с мужем: смотрите видео онлайн: