"Мама" Верки Сердючки показала свежее фото со свадьбы дочери: снимок молодых супругов

13 ноября 2023, 22:57
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Инна Белоконь

На прошлой неделе дочь Инны Билоконь вышла замуж. Теперь актриса, известная как "мама" Верки Сердючки, показала новое фото молодоженов.

"Мама" Верки Сердючки рассказала о свадьбе дочери 8 ноября. Тогда она показала первое фото с празднования.

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Инна Белоконь показала фото со свадьбы дочери

На днях Инна Билоконь показала новое свадебное фото. На ней Яна и ее новоиспеченный мужчина позировали со спины. Невеста повернулась лицом к камере, слегка облокотившись на плечо любимого.

"Мама" Верки Сердючки не рассказывала деталей, только оставила в подписи к фото инициалы супругов: "S️Y". В геолокации Инна Билоконь указала Полтаву.


Дочь Инны Белоконь с мужем / Фото из инстаграма Инны Белоконь

Поклонники продолжают приветствовать молодую пару с женитьбой:

  • "Счастливой судьбы молодоженам!";
  • "Поздравляем молодоженов! Да здравствуют счастливо";
  • "Красавица, поздравляю";
  • "Невероятная. Желаю счастливой судьбы";
  • "Привет! Счастье молодым".

Какие звезды планируют свадьбу

  • Лидер группы KAZKA планирует жениться на женихе Павле в июне прошлого года. Пара хочет устроить особое и небанальное празднование.
  • Художница Соня Морозюк обручилась с любимым в Венеции. Его имя девушка не рассекречивается.
  • Блогерше Юле Вербе сделал предложение ее таинственный любимый. Это был сюрприз для девушки, ведь инфлюэнсер не ожидала стать невестой в 20 лет.
Автор: Марія Касій