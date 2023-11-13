"Мама" Верки Сердючки показала свежее фото со свадьбы дочери: снимок молодых супругов

На прошлой неделе дочь Инны Билоконь вышла замуж. Теперь актриса, известная как "мама" Верки Сердючки, показала новое фото молодоженов.

"Мама" Верки Сердючки рассказала о свадьбе дочери 8 ноября. Тогда она показала первое фото с празднования.

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Инна Белоконь показала фото со свадьбы дочери

На днях Инна Билоконь показала новое свадебное фото. На ней Яна и ее новоиспеченный мужчина позировали со спины. Невеста повернулась лицом к камере, слегка облокотившись на плечо любимого.

"Мама" Верки Сердючки не рассказывала деталей, только оставила в подписи к фото инициалы супругов: "S️Y". В геолокации Инна Билоконь указала Полтаву.



Дочь Инны Белоконь с мужем / Фото из инстаграма Инны Белоконь

Поклонники продолжают приветствовать молодую пару с женитьбой:

"Счастливой судьбы молодоженам!";

"Поздравляем молодоженов! Да здравствуют счастливо";

"Красавица, поздравляю";

"Невероятная. Желаю счастливой судьбы";

"Привет! Счастье молодым".

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