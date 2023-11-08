Знаменитость опубликовала фотографию молодоженов со свадьбы. Так, поклонники уже успели поздравить молодых супругов в комментариях под публикацией.

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Инна опубликовала черно-белую фотографию со свадьбы дочери. На фото Яна предстала в элегантном белом платье, расшитом блестящими камнями. Ее руки украшал свадебный букет. Рядом с девушкой на снимке был жених. Он выглядел роскошно в черном костюме, гармонично сочетавшемся с белой рубашкой. К тому же пиджак мужчины украсила бутоньерка.

В то же время, кроме фотографии Инна не разглашала никаких подробностей. Так что пока неизвестно где, когда и как именно прошел праздник.

Реакция сети

Фаны уже засыпали молодую пару поздравлениями.

"Мои поздравления и пожелания только счастья";

"Какое счастье! Мира, согласия, любви";

"Как хороши";

"Счастливой супружеской жизни молодоженам";

"Поздравляем";

"Счастье молодоженам".

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