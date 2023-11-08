Знаменитость опубликовала фотографию молодоженов со свадьбы. Так, поклонники уже успели поздравить молодых супругов в комментариях под публикацией.
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Дочь "мамы" Верки Сердючки вышла замуж
Инна опубликовала черно-белую фотографию со свадьбы дочери. На фото Яна предстала в элегантном белом платье, расшитом блестящими камнями. Ее руки украшал свадебный букет. Рядом с девушкой на снимке был жених. Он выглядел роскошно в черном костюме, гармонично сочетавшемся с белой рубашкой. К тому же пиджак мужчины украсила бутоньерка.
В то же время, кроме фотографии Инна не разглашала никаких подробностей. Так что пока неизвестно где, когда и как именно прошел праздник.
Реакция сети
Фаны уже засыпали молодую пару поздравлениями.
- "Мои поздравления и пожелания только счастья";
- "Какое счастье! Мира, согласия, любви";
- "Как хороши";
- "Счастливой супружеской жизни молодоженам";
- "Поздравляем";
- "Счастье молодоженам".
Кто из украинских звезд в ближайшее время планирует свадьбу
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- Первого октября блогеру из Ивано-Франковска Вербе сделали предложение. Это произошло в месте, которое имеет огромное значение как для девушки, так и для ее партнера. Юля решила его не рассекречивать. Инфлюенсер призналась, что не ожидала стать невестой в 20 лет, но подчеркнула, что ее свадьба должна быть с музыкантами.