"Мама" Вєрки Сердючки розповіла про весілля доньки 8 листопада. Тоді вона показала перше фото зі святкування.

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Інна Білоконь показала фото з весілля доньки

Днями Інна Білоконь показала нову весільну світлину. На ній Яна та її новоспечений чоловік позували зі спини. Наречена повернулась обличчям до камери, злегка спершись на плече коханого.

"Мама" Вєрки Сердючки не розповідала деталей, лише залишила у підписі до фото ініціали подружжя: "S️Y". У геолокації Інна Білоконь вказала Полтаву.



Донька Інни Білоконь з чоловіком / Фото з інстаграму Інни Білоконь

Прихильники продовжують вітати молоду пару з одруженням:

"Щасливої долі молодятам!";

"Вітаємо молодят! Нехай живуть щасливо";

"Красуня, вітаю";

"Неймовірна. Бажаю щасливої долі";

"Вітаю! Щастя молодим".

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