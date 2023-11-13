"Мама" Верки Сердючки рассказала о свадьбе дочери 8 ноября. Тогда она показала первое фото с празднования.
Интересно Бывший участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, служащий в ВСУ, вторично женился
Инна Белоконь показала фото со свадьбы дочери
На днях Инна Билоконь показала новое свадебное фото. На ней Яна и ее новоиспеченный мужчина позировали со спины. Невеста повернулась лицом к камере, слегка облокотившись на плечо любимого.
"Мама" Верки Сердючки не рассказывала деталей, только оставила в подписи к фото инициалы супругов: "S️Y". В геолокации Инна Билоконь указала Полтаву.
Дочь Инны Белоконь с мужем / Фото из инстаграма Инны Белоконь
Поклонники продолжают приветствовать молодую пару с женитьбой:
- "Счастливой судьбы молодоженам!";
- "Поздравляем молодоженов! Да здравствуют счастливо";
- "Красавица, поздравляю";
- "Невероятная. Желаю счастливой судьбы";
- "Привет! Счастье молодым".
Какие звезды планируют свадьбу
- Лидер группы KAZKA планирует жениться на женихе Павле в июне прошлого года. Пара хочет устроить особое и небанальное празднование.
- Художница Соня Морозюк обручилась с любимым в Венеции. Его имя девушка не рассекречивается.
- Блогерше Юле Вербе сделал предложение ее таинственный любимый. Это был сюрприз для девушки, ведь инфлюэнсер не ожидала стать невестой в 20 лет.