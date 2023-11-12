Пара обручилась еще прошлым летом. Кроме радостного известия о браке, Иваница также впервые раскрыл подробности знакомства с избранницей и рассказал, каким было предложения руки и сердца.

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Олег Иваница во второй раз женился

Влюбленные решили скромно отметить праздник.

Свадьба – это громко сказано. Были я, Лана, моя мама и человек, занимавшийся съемками. Вот мы втроем зашли, расписались, пошли и выпили игристого. Громкой свадьбы не было, ведь не было ни желания, ни ресурсов,

– поделился актер.

Интервью с Олегом Иваницей: смотрите видео онлайн

Как Олег Иваница познакомился с любимой: коротко

Недавно откровенно артист рассказівал что его роман с женщиной начался благодаря Интернету. Двое влюбленных познакомились на сайте знакомств. Они около трех недель переписывались, а впоследствии это переросло в реальное свидание, что положило начало их отношениям.

"Мы впервые увиделись в парке в Умани. Мы там гуляли, я так понимаю, понравились друг другу. Потом завертелось", – признался Олег.

Мужчина поделился, что сделал предложение без формальностей.

"Предложение руки и сердца – это было так: "Слушай, может, поженимся?". Мне важнее, чтобы были отношения теплые, конструктивные, чем формальные. Чтобы это были действительно искренние чувства", – объяснил военный.

Отметим, в 2019 году Олег Иваница развелся со своей первой женой после 17 лет в браке. У них есть двое общих детей – дочь Ольга и сын Остап.