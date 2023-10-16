Известная художница Соня Морозюк в эти выходные сообщила, что выходит замуж. Она впервые подробно рассказала о своей личной жизни.

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Соня Морозюк призналась об отношениях с парнем-объюзером

Художница рассказала, что в 18 лет по уши влюбилась. Тогда она была полнее 20 килограммов и постоянно слышала обидные слова от любимого. У Сони обострилось расстройство пищевого поведения и появилась булимия. Однажды он поднял руку на девушку.

Всю свою боль я заедала, а потом из-за этого все считала себя виновной, ничтожной, а когда смотрела в зеркало, ненавидела себя, даже думала о самоубийстве. Это был настоящий ад,

– вспомнила Морозюк.

Парень покинул Соню, но это тоже стало ударом. Девушка не хотела выходить на улицу и боялась, что больше никогда не найдет любви. В это время она переехала из Харькова в Киев, а эмоции выкладывала на картинах.

Сейчас Соня отошла от абьюзивных отношений, привела тело в строй, проработала самооценку и пищевое поведение. Она готова открыто делиться с другими девушками своим опытом, чтобы никто себя не мучил, не терпел унижений: "Ибо жизнь одна, и вы у себя одна".

Соня Морозюк обручилась

В минувшие выходные Соня Морозюк отдыхала в Венеции. Сначала она только заинтриговала новыми отношениями и фото с кольцом. Художница призналась, что сказала "да". Своего парня она называет "Мистер Икс". Девушка усвоила ошибки прошлых отношений, поэтому теперь никогда не позволит унижать и советует всем девушкам прежде всего уважать себя.



Соня Морозюк / Фото пресс-службы

Кадр был сделан на фоне Гранд-канала в Венеции, где влюбленные отдыхали перед тем, как отправиться в Рим.



Соня Морозюк / Фото пресс-службы