Мама Кейт Миддлтон Кэрол стала бабушкой в пятый раз недавно, когда ее дочь Пиппа стала мамой во второй раз. Она поделилась, что обожает проводить время с внуками. Зачастую их досуг очень активен.

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Кэрол Миддлтон о любимых занятиях

Мама герцогини Кембриджской рассказала, что учит их любить природу и жить в гармонии с ней. Она призналась, что часто занимается высаживанием цветов или других растений. Кэрол заметила, что всегда ставит все на места, чтобы каждый имел собственный горшок.

Нехорошо приглашать детей на какое-то занятие, чтобы потом вам пришлось суетиться в поисках необходимого оборудования и расчистки места. Так они быстро потеряют интерес и уйдут. Важно, чтобы дети росли с пониманием ценности природы. И это предполагает, что им разрешается немного пачкаться,

– призналась Миддлтон.

Мама Кейт и Пиппы рассказала, что поощряет детям здоровое питание. Для этого она показывает им, как выращивается пища и каким образом за ней ухаживать.