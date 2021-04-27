Мама Кейт Миддлтон Кэрол стала бабушкой в пятый раз недавно, когда ее дочь Пиппа стала мамой во второй раз. Она поделилась, что обожает проводить время с внуками. Зачастую их досуг очень активен.
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Кэрол Миддлтон о любимых занятиях
Мама герцогини Кембриджской рассказала, что учит их любить природу и жить в гармонии с ней. Она призналась, что часто занимается высаживанием цветов или других растений. Кэрол заметила, что всегда ставит все на места, чтобы каждый имел собственный горшок.
Нехорошо приглашать детей на какое-то занятие, чтобы потом вам пришлось суетиться в поисках необходимого оборудования и расчистки места. Так они быстро потеряют интерес и уйдут. Важно, чтобы дети росли с пониманием ценности природы. И это предполагает, что им разрешается немного пачкаться,
– призналась Миддлтон.
Мама Кейт и Пиппы рассказала, что поощряет детям здоровое питание. Для этого она показывает им, как выращивается пища и каким образом за ней ухаживать.
- Ранее Кэрол Миддлтон отмечала, что она очень активна. Поэтому так же проводит время с родными.
- "Я хочу бегать с ними по холмам, лазить по деревьям и ползти через тоннель на детской площадке. Пока я могу, я буду этим заниматься. Я готовлю с ними, дурачусь, танцую", – поделилась Миддлтон.
- Отметим, что на пасхальных каникулах дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма так же активно проводили время. Они "оторвались на полную", катаясь на пони и велосипедах.