Сначала архивное фото обнародовал королевский обозреватель Rowan Marie, но его сразу опубликовал себе на странице Чарльз Спенсер. По словам обозревателя, Чарльз и Диана выглядят на фото так, будто могут украсить обложку музыкального альбома британской рок-группы The Smiths.
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В свою очередь брат леди Ди отметил, что такой дерзкий взгляд, который был у его сестры, легко можно объяснить тем, что она была в центре внимания прессы.
Это был конец 1980 года, мне было 16, и моя сестра забирала меня из Итонского колледжа на обед в ресторан The Hind's Head. За ней следили 12 автомобилей и 1 мотоцикл бульварных журналистов. Честно говоря, этого достаточно, чтобы любой подросток имел такой же высокомерный вид, как Моррисси,
– написал Чарльз Спенсер, имея в виду лидера группы The Smiths.
Принцесса Диана и Чарльз Спенсер / Фото из твиттера Rowan Marie
На снимке юная принцесса Диана одета в стильные бриджи, рубашку и безрукавку, надев туфли и имея под рукой клатч. Будущая леди Ди в то время была очень эффектной и стильной девушкой.
Почему за принцессой Дианой следили журналисты
В то время к принцессе Диане было приковано немалое внимание прессы. Все потому, что в 1977 году она как раз познакомилась со своим будущим мужем принцем Чарльзом. Ей тогда было всего 16 лет, а мужчине – почти 30. Тогда он встречался с сестрой Дианы – Сарой Маккоркодейл.
Принц Чарльз и юная принцесса Диана в 1980-е перед свадьбой / Фото Getty Images
- Впервые они познакомились в ноябре 1977 года, когда он приезжал в Элторп на охоту.
- С тех пор принц Чарльз начал проявлять серьезный интерес к юной Диане.
- Уже в 1981 году они поженились, однако их брак из-за измен Чарльза продолжался недолго – в 1996 году они официально развелись.
- Через год принцесса Диана погибла в автокатастрофе, у нее осталось двое детей – принц Уильям и принц Гарри.