Сначала архивное фото обнародовал королевский обозреватель Rowan Marie, но его сразу опубликовал себе на странице Чарльз Спенсер. По словам обозревателя, Чарльз и Диана выглядят на фото так, будто могут украсить обложку музыкального альбома британской рок-группы The Smiths.

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В свою очередь брат леди Ди отметил, что такой дерзкий взгляд, который был у его сестры, легко можно объяснить тем, что она была в центре внимания прессы.

Это был конец 1980 года, мне было 16, и моя сестра забирала меня из Итонского колледжа на обед в ресторан The Hind's Head. За ней следили 12 автомобилей и 1 мотоцикл бульварных журналистов. Честно говоря, этого достаточно, чтобы любой подросток имел такой же высокомерный вид, как Моррисси,

– написал Чарльз Спенсер, имея в виду лидера группы The Smiths.



Принцесса Диана и Чарльз Спенсер / Фото из твиттера Rowan Marie

На снимке юная принцесса Диана одета в стильные бриджи, рубашку и безрукавку, надев туфли и имея под рукой клатч. Будущая леди Ди в то время была очень эффектной и стильной девушкой.

Почему за принцессой Дианой следили журналисты

В то время к принцессе Диане было приковано немалое внимание прессы. Все потому, что в 1977 году она как раз познакомилась со своим будущим мужем принцем Чарльзом. Ей тогда было всего 16 лет, а мужчине – почти 30. Тогда он встречался с сестрой Дианы – Сарой Маккоркодейл.



Принц Чарльз и юная принцесса Диана в 1980-е перед свадьбой / Фото Getty Images