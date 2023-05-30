Эксхолостяк Макс Михайлюк выехал из Украины и вместе с женой посетил Ниагарский водопад

Пилот Максим Михайлюк, бывший главный герой "Холостяка-10", смог уехать из Украины во время войны. Он вместе с женой, моделью Дашей Хлыстун посетил Ниагарский водопад в США.

Пока неизвестно, как мужчина уехал, ведь до сих пор продолжается военное положение, которое налагает ограничения на выезд за границу. Раньше звездная пара отдыхала во Франции, жена Михайлюка заявляла, что это была командировка.

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Сам Максим в соцсетях редко публикует фотографии. Чаще о путешествиях пары можно узнать из инстаграммы его жены Даши. На днях пара посетила туристическое место – Ниагарский водопад.



Макс Михайлюк с женой посетил Ниагарский водопад / Фото из инстаграммы Даши

Даша Хлыстун залюбовала сеть красивыми фото. На фотографиях она показалась с мужем, эксхолостяком Максом Михайлюком.

Модель была в восторге от пейзажа. В подписи на фото она отметила, что в следующий раз они приедут на это место втроем. Макс в комментариях добавил: "Обязательно".



Макс Михайлюк с женой посетил Ниагарский водопад / Фото из инстаграммы Даши

Справка! Макс Михайлюк после проекта "Холостяк-10" завязал отношения с Дашей Хлыстун, впоследствии она забеременела. Весной 2021 года она родила дочь. В июле пара официально расписалась в день, когда регистрировала рождение дочери в киевском ЗАГСе. Пока девочке уже два года.

В комментариях поклонники "засыпали" пару комплиментами:

"Такие вы хорошие".

"Вы невероятны".

"Вы очень красивая пара".

"Наконец-то общее фото".

"А глаза как светящиеся, красивые очень".

"Такая улыбка у обоих".

"Такие похожи".

Как именно Макс Михайлюк смог уехать из Украины, чтобы уехать в путешествие – неизвестно. Возможно, это очередная "командировка".

Его жена Даша Хлыстун работает моделью и часто уезжает за границу на работу. Ранее сообщалось, что Макс Михайлюк вернулся к работе гражданского авиапилота за границу.

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Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Максим Михайлюк публиковал фото в военной форме но с оружием, однако пока неизвестно, участвовал ли в каких-либо боевых действиях.