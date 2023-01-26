Известная украинская модель и жена героя "Холостяка-10" Макса Михайлюка Даша Хлыстун сейчас находится в Париже, где проходит Неделя моды. На днях с ней произошла странная ситуация, поделившаяся в инстаграм-сториз.

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На Дашу Хлыстун охотилась российская журналистка

Даша рассказала, что на бэкстейдже ее следила журналистка, которая говорила помощнице на русском – впоследствии ее "корни" подтвердились. Она ждала модель, потому что хотела зачем-то взять интервью.

Она хотела специально ко мне подойти на бэкстейдже, когда мне делали волосы. После этого меня забрали на мейк. Она ждала, когда у меня появится время. Она подошла к моему луку и ко мне, и заговорила со мной сперва на русском,

– рассказала Даша.

"Я на нее посмотрела и она сразу перешла на английский и сказала: "Давай пообщаемся на английском". Я говорю: "А вы откуда?" Она мне говорит: "Я из Парижа". "А родом откуда?" Она ответила: "Россия ". Я говорю: "Сори, нет"".

Для Даши Хлыстун осталось непонимание, к чему к ней подходила россиянка. Она подозревает, что журналистка хотела спровоцировать ее на конфликт.

Она знала, что я украинка, потому что она меня не впервые видит, я уже не первый год делаю кутюр и фэшн век. Но для чего она это сделала? Она хотела, чтобы я с ней заговорила по-английски, словно и не было ничего поговорить? Вот что она желала? Хотела ли она конфликта?

– предположила модель.

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Похожий случай на "Мисс Вселенная"

Поведение российской журналистки напоминает поведение российской модели Анны Линниковой, принявшей участие в "Мисс Вселенная". Она так же постоянно преследовала представительницу Украины, нагло и цинично пытаясь сделать с ней friendly-фото.

"Россиянка вела себя отвратительно. Пыталась притворяться жертвой, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото. Потому что так ей сказал директор", – рассказывала президентка конкурса.