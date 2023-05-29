Ведущая Жанна Бадоева отметилась только одним сообщением о войне против Украины. Она продолжает хранить молчание и работать для российской аудитории, за что она была внесена в санкционный список.
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Алан Бадоев о бывшей жене
Режиссер и клипмейкер Бадоев утверждает, что его бывшей жене действительно есть что сказать. Но он считает, что сейчас не время спорить о списке артистов в санкциях.
Я говорил с самого начала, что сейчас не время ср*ться. Но Жанну я как любил, так и люблю. Она мать моего ребенка, а для меня это святое. Жанна как была для меня примером, так и осталась. Когда закончится война, пойдем и разберем эти списки, и кое-что объясним,
– заявил Алан Бадоев.
Алан Бадоев добавил, что понимает, как и почему Жанна хранит молчание. Но это не считает важной темой для обсуждения. Ведущая и ее муж выскажутся, когда будет время.
"Если она там сейчас есть в списках, мы соглашаемся. Пусть так и будет, но нам есть что сказать и что показать тоже. Когда придет время высказаться и что-то показать людям, Жанна с мужем это сделает. Но это не сейчас, и я не должен это делать".
Рамина спросила, почему тогда Жанна снимает проекты для российского пропагандистского телевидения. Алан ответил, что он "не хочет давать корм для рыбок".
Интервью с Аланом Бадоевым: смотрите видео онлайн
- Напомним, в октябре 2022 года группа Ермака-Макфола подготовила список артистов, против которых считала уместными санкции. Среди них была и Жанна Бадоева. В начале 2023 года Владимир Зеленский утвердил санкции. Ограничение – блокирование активов и запрет на выведение капитала за пределы Украины.
- За Жанну Бадоеву вступался и ее бывший коллега Евгений Синельников, переживший оккупацию Бучи. По его словам, ведущая "здесь мыслями и сердцем". В то же время она хранит молчание по определенным обстоятельствам. Вместе с тем Алина Доротюк видит сходство между Бадоевой и Тодоренко.