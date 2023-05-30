Наразі невідомо, як чоловік виїхав, адже досі триває воєнний стан, який накладає обмеження на виїзд за кордон. Раніше зіркова пара відпочивала у Франції, дружина Михайлюка заявляла, що це було відрядження.
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Сам Максим у соцмережах рідко публікує фото. Частіше про подорожі пари можна дізнатися з інстаграму його дружини Даші. Днями пара відвідала туристичне місце – Ніагарський водоспад.
Макс Михайлюк з дружиною відвідав Ніагарський водоспад / Фото з інстаграму Даші
Даша Хлистун замилувала мережу красивими фото. На світлинах вона показалася з чоловіком, ексхолостяком Максом Михайлюком.
Модель була в захваті від краєвиду. У підписі до фото вона зазначила, що наступного разу вони приїдуть на це місце втрьох. Макс у коментарях додав: "Обов'язково".
Макс Михайлюк з дружиною відвідав Ніагарський водоспад / Фото з інстаграму Даші
Довідка! Макс Михайлюк після проєкту "Холостяк-10" зав'язав стосунки з Дашою Хлистун, згодом вона завагітніла. Навесні 2021 року вона народила доньку. У липні пара офіційно розписалась у день, коли реєструвала народження доньки у київському РАЦСі. Наразі дівчинці вже два роки.
У коментарях шанувальники "засипали" пару компліментами:
- "Такі ви гарні".
- "Ви неймовірні".
- "Ви дуууже красивезна пара".
- "Нарешті спільне фото".
- "А очі як світяться, гарні дуже".
- "Така посмішка в обох".
- "Такі схожі".
Як саме Макс Михайлюк зміг виїхати з України, щоб поїхати в подорож – невідомо. Можливо, це чергове “відрядження”.
Його дружина Даша Хлистун працює моделлю і часто виїжджає за кордон на роботу. Раніше повідомлялося, що Макс Михайлюк повернувся до роботи цивільного авіапілота за кордон.
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Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Максим Михайлюк публікував фото у військовій формі та зі зброєю, однак наразі невідомо, чи брав участь у якихось бойових діях.