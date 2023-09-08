"Невероятно красивые песни": Макс Барских удивил первым украиноязычным альбомом
Источник:Макс Барских
Макс Барских порадовал фанов радостной новостью. Певец выпустил свой первый украиноязычный альбом. Новая пластинка музыканта вышла в лейбле Warner Music Poland, в которую вошли 10 треков.
Фаны уверены, что украинские песни Барских стали звучать невероятно. В комментариях под клипом на новый трек "Звездопад" отметили, что во время прослушивания новых песен Макса "всегда возвращаются в мирное время".
Важно Год после смерти королевы Елизаветы II: каким был этот день для Великобритании
Макс Барских презентовал новый альбом "Звездопад"
Он стал восьмым в дискографии Барских. Ради этого альбома певец приостановил работу над англоязычными треками, поскольку почувствовал, насколько велик запрос слушателя на украинскую музыку.
В новом альбоме есть 6 новых песен: "Но", "Все возможно", "Не плачь", "Новая жизнь", "Звездопад", "Ритмы" и 4 переведенных трека, среди которых: "Туманы", "Береги", "Лей, не жалей" и "Подруга-ночь".
Моей главной целью всегда было и остается создание качественной современной украинской поп музыки. Но это еще не всё. Ее должны слушать там, где еще вчера звучали русские песни,
– комментирует премьеру певец.
Max Barskih – "Звездопад": смотрите видео онлайн
Реакция сети
В комментариях под новой песней "Звездопад", которая вошла в украиноязычный альбом, поклонники поблагодарили Макса и написали свои отзывы о треке:
- "Огромная благодарность за творчество! Невероятно красивые песни на украинском. Вы вдохновляете";
- "Макс, спасибо тебе за песни. Когда тебя слушаю, всегда возвращаюсь в мирные времена. Спасибо за эти замечательные ощущения";
- "Спасибо, Макс! Так красиво и чувственно";
- "Максим, с переходом на украинский ты стал выглядеть гораздо лучше, это какое-то замечательное преобразование! Украинский язык из твоих уст звучит невероятно глубоко и красиво. Замечательная песня. Все твои песни на украинском и переведены, и новые - прекрасны! Желаю вдохновения, сил и воодушевления. Спасибо за искренность и клип, снятый в моем родном Киеве";
- "Песня - как бальзам для души такая красивая и мелодичная. Не могу остановиться слушать ее";
- "Мурахи по коже от вашего голоса, Максе"️️️;
- "Плачу, эта песня открывает сердце. Невероятный Макс, невероятная песня! Любим тебя. Родной язык наш просто космический".
Новинки от украинских исполнителей
- Анна Тринчер презентовала долгожданную композицию "Глаза". Композиция рассказывает о страстной любви.
- Alyosha присоединилась к благотворительному проекту "Сила Украины" (The power of Ukraine), инициатором которого является украинский певец-дальнобойщик Emigrant. Он долгое время проживает в США, однако с началом полномасштабного вторжения исполнитель привлекает артистов и других медийных личностей к благотворительным сборам на нужды украинцев.
- Британский дуэт Bloom Twins выпустил новый трек Drunk & Loud, который посвятил украинцам. Клип на песню был снят в культовом лондонском боксерском зале Rapton.