Так, Alyosha&Emigrant выпустили мощный трек The Power of Ukraine. Благодаря совместной работе, артисты планируют собрать средства на протезирование для военных.
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Alyosha & Emigrant презентовали общий трек
Композиция получилась двуязычной. Alyosha в песне спела на украинском, а Emigrant исполнил свои куплеты на украинском языке.
"Сила Украины" - это не только о творчестве. Это благотворительная инициатива, направленная на поддержку наших мужественных украинских воинов, которые много пожертвовали ради Украины и ради приближения нашей победы,
– отметили артисты.
В клипе снялся украинский защитник Гавриил Петращук. Он как раз находился на протезировании в США, где и снимали видеоработу.
Alyosha & EMIGRANT – The Power of Ukraine: смотрите видео онлайн
Реакция сети
В комментариях под публикацией фаны выразили свой восторг композицией:
- "Это разрыв";
- "Круто, вы молодцы!";
- "Это невероятное исполнение";
- "Супер";
- "Сильно";
- "Спасибо за эту песню";
- "Очень круто".
Музыкальные новинки от популярных исполнителей
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