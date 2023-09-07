Так, Alyosha&Emigrant выпустили мощный трек The Power of Ukraine. Благодаря совместной работе, артисты планируют собрать средства на протезирование для военных.

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Alyosha & Emigrant презентовали общий трек

Композиция получилась двуязычной. Alyosha в песне спела на украинском, а Emigrant исполнил свои куплеты на украинском языке.

"Сила Украины" - это не только о творчестве. Это благотворительная инициатива, направленная на поддержку наших мужественных украинских воинов, которые много пожертвовали ради Украины и ради приближения нашей победы,

– отметили артисты.

В клипе снялся украинский защитник Гавриил Петращук. Он как раз находился на протезировании в США, где и снимали видеоработу.

Важно, все средства, собранные от прослушивания песни на цифровых площадках и просмотра видео на ютубе, поступят на протезирование украинских воинов.

Alyosha & EMIGRANT – The Power of Ukraine: смотрите видео онлайн

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны выразили свой восторг композицией:

"Это разрыв";

"Круто, вы молодцы!";

"Это невероятное исполнение";

"Супер";

"Сильно";

"Спасибо за эту песню";

"Очень круто".

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