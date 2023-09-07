Клип был снят в культовом лондонском боксерском зале Rapton. Напомним, что солистки британской группы – украинки Аня и Соня Куприенко.

Не упустите Alyosha в дуэте с исполнителем-дальнобойщиком выпустила мощный трек о войне: "Сильно"

В прошлом месяце группа Bloom Twins выпустила новый трек Drunk & Loud, написанный в соавторстве и спродюсированный Сэмом Гаррисом из X Ambassadors. Эта песня – гимн для тех, кто готов противостоять и бороться, показывая силу, стойкость и отвагу, отстаивая свою свободу.

В клипе говорится о теме войны в Украине, а близнецы Анна и София взяли на себя роли двух бесстрашных украинских девушек, которые противостоят русской банде.

Видео Bloom Twins посвятили долгожданному контрнаступлению ВСУ в войне с Россией. Интересно, что в начале видео вспоминаются слова российского диктатора: "Нравится, не нравится - терпи моя красавица", а уже в конце ролика главного бандита повесили.

Bloom Twins – Drunk & Loud: смотрите видео онлайн

Поклонники группы были поражены новой песней. Они выразили свое восхищение в комментариях:

  • “Девочки, это кайф! Очень хорошие! Скорее бы их всех отхлестать! Песня/клип – огонь!”
  • “Это поджог. Финал особенно великолепен”.
  • “Во время и после просмотра прямо топовые ощущения внутри. Девушки, вы круты!”
  • “Спасибо, девочки! Долго вас не было слышно, но когда вернулись, то видно, что не спали!”
  • “Без преувеличений это одна из самых крутых проукраинских видеоработ, которые выходили в последнее время. Браво всем причастным, это разрыв! Слава Украине!"

Для съемок клипа девушки более 100 часов учились с известными профессиональными каскадерами.

Что известно о солистках Bloom Twins из Украины

  • Солистки группы Bloom Twins – Анна и Соня – родом из Броваров. Пятнадцатилетние девушки в 2014 году приехали в Лондон и уже через три года стали популярными.
  • Впервые в 2016 году группа Bloom Twins выступила с сольным концертом в Украине. Через год артистки снова посетили Киев. Об украинской аудитории Аня и Соня говорят с увлечением и ностальгией.
  • С началом полномасштабного вторжения певицы много помогают украинцам, в частности, собирают средства. «Все остановилось, как только началась война. Все, что мы делаем сейчас об Украине», – говорили они в прошлом году.
  • Добавим, что Анна и Соня занимаются не только музыкой. После приезда в Англию украинки подписали контракт с модельным агентством, поэтому они часто участвуют в модных показах.