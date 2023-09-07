Клип был снят в культовом лондонском боксерском зале Rapton. Напомним, что солистки британской группы – украинки Аня и Соня Куприенко.

Не упустите Alyosha в дуэте с исполнителем-дальнобойщиком выпустила мощный трек о войне: "Сильно"

В прошлом месяце группа Bloom Twins выпустила новый трек Drunk & Loud, написанный в соавторстве и спродюсированный Сэмом Гаррисом из X Ambassadors. Эта песня – гимн для тех, кто готов противостоять и бороться, показывая силу, стойкость и отвагу, отстаивая свою свободу.

В клипе говорится о теме войны в Украине, а близнецы Анна и София взяли на себя роли двух бесстрашных украинских девушек, которые противостоят русской банде.

Видео Bloom Twins посвятили долгожданному контрнаступлению ВСУ в войне с Россией. Интересно, что в начале видео вспоминаются слова российского диктатора: "Нравится, не нравится - терпи моя красавица", а уже в конце ролика главного бандита повесили.

Bloom Twins – Drunk & Loud: смотрите видео онлайн

Поклонники группы были поражены новой песней. Они выразили свое восхищение в комментариях:

“Девочки, это кайф! Очень хорошие! Скорее бы их всех отхлестать! Песня/клип – огонь!”

“Это поджог. Финал особенно великолепен”.

“Во время и после просмотра прямо топовые ощущения внутри. Девушки, вы круты!”

“Спасибо, девочки! Долго вас не было слышно, но когда вернулись, то видно, что не спали!”

“Без преувеличений это одна из самых крутых проукраинских видеоработ, которые выходили в последнее время. Браво всем причастным, это разрыв! Слава Украине!"

Для съемок клипа девушки более 100 часов учились с известными профессиональными каскадерами.

Что известно о солистках Bloom Twins из Украины