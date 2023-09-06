Популярная украинская певица Анна Тринчер представила долгожданную композицию "Очі". Ее в сети называют мантрой любви.
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Новая песня Анны Тринчер
Песня "Очі" – это легкая композиция, рассказывающая о страстной любви. Певица попыталась доказать, что настоящая любовь, даже с первого взгляда, – не миф.
Глаза – это зеркало души, через которые мы попадаем куда-то глубже, читаем мысли и эмоции других. Через глаза мы влюбляемся, радуемся и переживаем тревогу. А когда глаза говорят любовью, то только двум партнерам известно о всей глубине настоящих чувств. Эта песня для каждого раскрывается по-особому, так же как и является особенной для меня,
– поделилась Анна Тринчер.
Ранее исполнительница решила по-новому открыться в своем творчестве. Новый виток начался с композиции "Кропива", а следующей стала – "Очі". Это две разные истории любви и две жизни певицы, которые она собирается дополнять и рассказывать в своих будущих, но ближайших работах.
Еще перед выходом песни Анна запустила мелодию "Очі" в тикток – там более 1,5 тысячи пользователей за три дня записали свои видео под песню. Трек завирусился и попал в тренды.
Анна Тринчер – "Очі": смотрите видео онлайн
Как отреагировали в сети
Поклонники делятся первыми впечатлениями после прослушивания премьеры Анны Тринчер.
- "Это замечательно и невероятно";
- "Песня – фантастика";
- "Спасибо за твой труд, очень хорошая песня";
- "Муравьи по коже. Песня прямо в сердце";
- "Песня просто невероятная, очень ждала";
- "Хорошо, душевная песня".